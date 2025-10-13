2.000 tỷ USD bị thổi bay khỏi TTCK Mỹ sau lời đe dọa của ông Trump: Trung Quốc tuyên bố “không sợ thương chiến”

“Lập trường của Trung Quốc về chiến tranh thương mại là nhất quán: Chúng tôi không muốn nhưng chúng tôi không sợ”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay.

Phía Trung Quốc cáo buộc Mỹ áp dụng “tiêu chuẩn kép”. Theo đó, Washington bị cáo buộc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng kiểm soát xuất khẩu, có những hành động phân biệt đối xử với Trung Quốc… trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết bị bán dẫn và chip. Trung Quốc dẫn chứng bằng việc Mỹ kiểm soát 3.000 mặt hàng với Trung Quốc, nhiều gấp 3 lần số lượng mặt hàng Trung Quốc kiểm soát với Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục bảo vệ biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của nước này.

Hiện tại, chưa thể xác định động thái đe dọa đánh thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tác động ra sao tới Trung Quốc. Tuy nhiên, những tác động với thị trường tài chính Mỹ lại có thể ghi nhận ngay lập tức. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, khoảng 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bị thổi bay khỏi các thị trường chứng khoán Mỹ. Cả 3 chỉ số chính đều có cú giảm tồi tệ nhất kể từ ngày 10/4, thời điểm ông Trump đưa ra danh sách “đánh thuế cả thế giới”.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/10 cũng có động thái được cho là nhằm xoa dịu tình hình sau khi thông báo sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc vào cuối tuần qua.

"Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi!. Mỹ muốn giúp Trung Quốc, chứ không muốn làm hại họ!!!" - ông Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp bên lề APEC tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa thể xác định hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có tiếp tục gặp nhau sau những diễn biến hiện tại hay không.