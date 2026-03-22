2.000 khán giả chìm vào “thế giới nội tâm” đầy giằng xé của Phùng Khánh Linh

Phùng Khánh Linh trong liveshow "Giữa một vạn tour".

Tối 21/3, ca sĩ – nhạc sĩ Phùng Khánh Linh chính thức mang live concert "Giữa một vạn tour" đến Nhà hát Hòa Bình, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình âm nhạc cá nhân. Đêm diễn với quy mô khoảng 2.000 khán giả nhanh chóng cháy vé chỉ sau vài phút mở bán, cho thấy sức hút rõ rệt của nữ nghệ sĩ trẻ trong lòng công chúng.

"Giữa một vạn tour" không đơn thuần là một live concert mà được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, lấy cảm hứng từ album "Giữa một vạn người" – dự án mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ nghệ sĩ. Mở màn bằng những giai điệu kinh điển của "Hồ thiên nga", chương trình ngay lập tức gợi mở một không gian kịch tính, nơi âm nhạc trở thành phương tiện kể chuyện nội tâm.

Để có được như hiện tại, nữ ca sĩ đã nỗ lực không ngừng.

Toàn bộ chương trình được đạo diễn trẻ Dương Mai Việt Anh chia thành nhiều chặng cảm xúc như những chương hồi tâm lý, tái hiện đầy đủ các cung bậc: Từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành. Danh sách ca khúc kéo dài đến 25 bài, chủ yếu đến từ hai album "Citopia" và "Giữa một vạn người", được sắp xếp thành một dòng chảy liền mạch, mỗi ca khúc là một lát cắt tâm trạng.

Không lạm dụng màn hình LED, điểm nhấn của chương trình nằm ở phần dàn dựng mang phong cách u tối, huyền bí kết hợp vũ đạo được đầu tư công phu. Từ những tiết mục solo với một vũ công mang tính biểu tượng đến các màn trình diễn đông người với 15–18 vũ công, tất cả tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Phùng Khánh Linh cho biết, cô đã dành gần một năm tập ballet, đứng trên giày mũi cứng để chuẩn bị cho tiết mục mở màn.

Đêm nhạc mang màu huyền bí giống như các cung bậc cảm xúc trong âm nhạc của Phùng Khánh Linh.

Không chỉ biểu diễn, Phùng Khánh Linh còn trực tiếp dẫn dắt mạch cảm xúc của chương trình bằng lời thoại, giao lưu và những chia sẻ cá nhân. Cô nhắc lại hành trình cách đây một năm, khi chỉ đứng trước 300 khán giả trong các minishow nhỏ để rồi hôm nay có thể tự tin đứng trước 2.000 người trong live concert của riêng mình – điều mà trước đó cô chưa từng dám nghĩ tới.

Những ca khúc như "Đằng sau sân khấu", "Hôm nay tôi buồn" hay "Thế giới không anh" lần lượt tái hiện chặng đường nhiều khó khăn: Từ những ngày đầu lập nghiệp tại TP.HCM với cuộc sống chật vật, đến những lần gõ cửa hãng đĩa với mong muốn được lắng nghe. Cao trào của đêm diễn được đẩy lên ở phân đoạn "Bóng ma tình yêu" với loạt ca khúc giàu năng lượng như "Anh là thằng tồi", "Ước anh tan nát con tim", "Hãy nói anh sai rồi", "Em đau"… phản ánh những xung đột nội tâm dữ dội.

Về tổng thể, "Giữa một vạn tour" được xây dựng như một đêm diễn theo ý tưởng xuyên suốt, nơi âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và hình ảnh cùng tạo nên một không gian cảm xúc thống nhất. Các phần chuyển cảnh, thay trang phục và những đoạn phim ngắn xen giữa các tiết mục được lồng ghép chặt chẽ, giúp khán giả từng bước đi sâu hơn vào thế giới nội tâm mà nghệ sĩ tạo dựng. Việc đưa ca khúc mới "Giả vờ" vào danh sách biểu diễn như một điểm chuyển tiếp cũng cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về cách xây dựng cao trào và mạch cảm xúc khi toàn bộ chương trình được thiết kế như một vòng tròn tâm lý khép kín.

Xuyên suốt đêm diễn là thông điệp được lặp lại: con người có thể cô độc, mong manh, buồn bã hay giận dữ – và tất cả đều là một phần tự nhiên của việc tồn tại. Phùng Khánh Linh không né tránh những góc khuất trong nội tâm, mà lựa chọn đối diện và chia sẻ một cách trực diện, từ đó tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ với khán giả.

Tối nay (22/3), Phùng Khánh Linh tiếp tục cháy với khán giả.

Đoạn độc thoại được chiếu trên sân khấu, nơi nữ nghệ sĩ thừa nhận từng nghĩ mình "không được sinh ra để được nhớ đến", đã trở thành điểm chạm cảm xúc sâu sắc. Từ hình ảnh "thiên nga đen" – biểu tượng của những điều tưởng như không thể – cô khẳng định hành trình của mình chính là minh chứng cho việc phá vỡ những định nghĩa cũ.

Concert khép lại bằng loạt ca khúc tươi sáng như "Căn gác mùa hè", "Quý cô say xỉn", "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "Cám ơn người đã thức cùng tôi", đưa khán giả trở về với nguồn năng lượng tích cực. Dù tấm màn đã khép lại gần 10 phút, nhiều người vẫn nán lại, như chưa muốn rời khỏi không gian cảm xúc mà Phùng Khánh Linh vừa tạo ra.

Thành công của "Giữa một vạn tour" không chỉ nằm ở việc cháy vé hay quy mô tổ chức, mà còn ở khả năng chạm đến nhu cầu rất thật của khán giả trẻ: được nhìn thấy, được thấu hiểu và được phép không hoàn hảo. Và với đêm diễn thứ hai diễn ra vào 22/3, hành trình "tâm sự với đêm" của Phùng Khánh Linh hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa những cảm xúc ấy đến thêm hàng nghìn người.