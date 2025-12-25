Công ty VOP CZ của Cộng hòa Séc đã nối lại công việc chuẩn bị cho việc sản xuất xe chiến đấu bộ binh CV90. Số phương tiện trên sẽ được chế tạo theo hợp đồng với Quân đội nước này, ,thông tin được đăng tải trên trang NatoAktual.

Chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên được lắp ráp tại Cộng hòa Séc dự kiến sẽ xuất xưởng vào mùa thu năm sau. Dây chuyền sản xuất hiện đang được thiết lập và công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm đang được tiến hành.

Dự án sản xuất và lắp ráp CV90 đã trở thành chương trinh lớn nhất trong lịch sử nhà máy VOP CZ, và dự kiến sẽ cho phép xuất xưởng 20 chiếc IFV mỗi tháng ở thời kỳ cao điểm.

Để thực hiện điều này, công ty đang tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển, phát triển khu vực thử nghiệm và lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 200 chuyên gia mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc - bà Jana Černochová tại buổi giới thiệu CV9030CZ.

Ngoài việc lắp ráp trực tiếp, VOP CZ đang nắm vững công nghệ sản xuất các linh kiện cho thiết bị mô phỏng và tổ hợp huấn luyện. Điều này sẽ cho phép tích hợp việc đào tạo kíp lái vào một chu trình sản xuất và bảo dưỡng thiết bị duy nhất.

CV90 Mk IV là thế hệ xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Thụy Điển, được Cộng hòa Séc lựa chọn để thay thế BMP-2 của Liên Xô. Hợp đồng sản xuất 246 chiếc IFV có sự tham gia của ngành công nghiệp địa phương ở mức ít nhất 40%. Điều này áp dụng cho cả khâu sản xuất và dịch vụ hậu mãi.

Cách tiếp cận như trên sẽ củng cố lĩnh vực quốc phòng và đảm bảo hỗ trợ cho số phương tiện chiến đấu trong suốt vòng đời của chúng.

Xin nhắc lại, BAE Systems Hägglunds đã giới thiệu chiếc CV90 sản xuất hàng loạt đầu tiên dành cho Lực lượng Vũ trang Séc tại nhà máy Örnsköldsvik của họ. Chiếc IFV này nằm trong lô 39 chiếc đầu tiên được lắp ráp trực tiếp tại Thụy Điển.

Phần còn lại của hợp đồng - hơn 200 xe chiến đấu bộ binh nữa - sẽ được hoàn thiện và lắp ráp tại các cơ sở của doanh nghiệp nhà nước VOP CZ ở Cộng hòa Séc.