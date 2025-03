Ngày 18-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Trảng Bàng ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Đến nay, khoảng 20 thanh thiếu niên được đưa về trụ sở Công an phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng làm việc. Công an thu giữ một số hung khí gồm: kiếm, dao, rựa, bom xăng...

Hung khí công an thu giữ

Theo điều tra, đêm 12-5, khi đi chơi tại sân vận động thị xã Trảng Bàng, nhóm của Trần Cao Lợi (23 tuổi, ngụ ấp Cây Trắc, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), cùng 5 người bạn đi cùng thì bị nhóm của Trần Thanh Phong (Phong Lửa, 24 tuổi, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) và đồng bọn đánh.

Để trả thù, khoảng 20 giờ ngày 13-3, nhóm Lợi rủ nhau tập hợp 18 đối tượng có độ tuổi từ 16 tuổi đến 18 tuổi mang theo kiếm, dao, rựa, bom xăng… chạy từ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu về hướng thị xã Trảng Bàng, để tìm đánh nhóm của Phong.

Nhận được tin báo, Phòng PC02 phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn 2 nhóm đối tượng.

Khi thấy lực lượng công an các đối tượng tăng ga bỏ chạy thì bị lực lượng công an truy đuổi. Đến đường mòn Hồ Chí Minh thuộc khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, nhóm đối tượng vứt bỏ hung khí rồi chia nhau ra tìm đường tẩu thoát.

Công an đã bắt giữ được 1 đối tượng, thu giữ một số hung khí như: kiếm, dao tự chế, bom xăng… Mở rộng điều tra, khoảng 20 đối tượng khác cũng bị triệu tập lên trụ sở công an lấy lời khai điều tra.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần chủ động quản lý con em trong gia đình, không để tụ tập đánh nhau; không giao phương tiện cho con em chưa đủ tuổi sử dụng. Lực lượng chức năng sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với các hành vi tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian tới, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, quản lý địa bàn, đối tượng góp phần đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở.