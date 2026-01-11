20 năm 'vô dụng' của xe tăng hạng nhẹ Sprut-SD

Xe tăng hạng nhẹ, hay còn gọi là pháo chống tăng tự hành 2S25 Sprut-SD, được đưa vào biên chế ngày 9 tháng 1 năm 2006, tức là cách đây 20 năm, nhưng trong suốt thời gian này, bất chấp mọi lời hứa hẹn, nó chưa bao giờ tìm được khách hàng, ngay cả trong nước, mà trở thành vật trưng bày trong bảo tàng.

Phương tiện này được phát triển vào những năm 1980 để thay thế cho xe tăng lội nước PT-76. Nó được thiết kế để sử dụng bởi các đơn vị đổ bộ đường không và có thể thả từ máy bay. Do đó, trọng lượng tối đa được quy định là 20 tấn.

Tuy nhiên, với sự phát triển của phòng không và hàng không, việc tiến hành một cuộc đổ bộ quy mô lớn mà không sử dụng vũ khí hạt nhân gần như trở nên bất khả thi. Kết quả là công cụ được tạo ra tỏ ra ít hữu dụng đối với người Nga, và trong những cuộc thử nghiệm vào thập niên 1990, nhiều lỗi kỹ thuật bắt đầu xuất hiện.

Tổng cộng khoảng 40 chiếc 2S25 đã được sản xuất, sau đó dự án bước vào giai đoạn "hiện đại hóa" và nỗ lực xuất khẩu. Để làm được điều này, họ tích cực quảng bá cho Ấn Độ về vai trò xe tăng hạng nhẹ, nhưng New Delhi đã từ chối và tự phát triển loại xe này .

Năm 2022, nhà sản xuất lại bàn về việc chế tạo hàng loạt cho Lực lượng vũ trang Nga dưới phiên bản nâng cấp Sprut-SDM, nhưng cũng không có tiến triển gì.

Pháo chống tăng tự hành 2S25 "Sprut-SD".

Nhược điểm lớn trên Sprut-SD nằm ở khả năng bảo vệ yếu của lớp vỏ nhôm, cộng thêm việc sử dụng khẩu pháo 125 mm, mà kíp lái lại ngồi ngay trên đạn của nó. Điều này có nghĩa là chúng ta có một "thùng thuốc súng" sẽ phát nổ ngay cả với một cú va chạm nhỏ.

Mặc dù những vấn đề như vậy chưa được chính thức thừa nhận hoàn toàn đối với dự án này, nhưng chúng đã được đề cập đến đối với BMP-4 - loại xe cũng được thiết kế cho lính dù.

Trên thực tế, phiên bản cải tiến mới nhất của Sprut-SDM dựa trên khung thân BMP-4, thậm chí được cho là đã vượt qua các bài thử nghiệm, nhưng vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng nào.

Như vậy, chúng ta thấy một phương tiện đã bị loại bỏ ngay từ giai đoạn thiết kế và xác định yêu cầu, dẫn đến việc nó không thể sử dụng cho mục đích dự tính trong hoạt động đổ bộ đường không. Đồng thời khả năng bơi lội cũng không đủ để thu hút lực lượng mặt đất, vốn cần những phương tiện có thể "chịu được đòn tấn công".

Hơn 30 năm sau khi xuất hiện và 20 năm sau khi được đưa vào sử dụng, Sprut-SD vẫn là một món "đồ bỏ đi" đáng tiếc, không ai muốn mua nó khi có thể mua được thứ gì đó thiết thực hơn. Mặc dù chưa chính thức chấm dứt dự án, nhưng rất khó có khả năng chúng ta sẽ thấy nó được sản xuất hàng loạt.