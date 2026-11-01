20 mỹ nhân đẹp nhất thế giới mọi thời đại: Phạm Băng Băng bỏ xa Song Hye Kyo, số 1 thách ai chê nổi

Danh sách này quy tụ toàn gương mặt vàng trong làng nhan sắc của showbiz.

Mới đây, trang thống kê Globe Data đã công bố danh sách Top 20 người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại. Bản danh sách này có sự góp mặt của cả những đại diện kinh điển từ thế kỷ trước lẫn các gương mặt nổi bật của điện ảnh, thời trang đương đại. Đáng chú ý ở khu vực châu Á cũng có 2 nữ diễn viên được gọi tên.

Dẫn đầu danh sách là Marilyn Monroe - nữ diễn viên thế kỷ 20 và cũng là biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Bà nổi tiếng với phong cách quyến rũ, mái tóc bạch kim và hàng loạt vai diễn kinh điển trong kỷ nguyên vàng của điện ảnh Hollywood như Some Like It Hot hay The Seven Year Itch. Ngay sau bà là cựu Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai Bachchan, một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Ấn Độ. Bà sở hữu những đường nét gương mặt hài hòa, đôi mắt đặc biệt và là gương mặt đại diện quen thuộc của điện ảnh Bollywood.

Marilyn Monroe là người phụ nữ quyến rũ nhất mọi thời đại

Vị trí thứ 3 thuộc về minh tinh nước Ý Monica Bellucci. Bà nổi tiếng với vẻ đẹp mặn mà và thần thái sang trọng. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu thành công, Monica Bellucci còn ghi dấu ấn qua các tác phẩm điện ảnh nặng đô, tiêu biểu là bộ phim Malèna. Kế tiếp là Audrey Hepburn - biểu tượng thời trang bất tử trong Breakfast at Tiffany’s.

Danh sách này cũng tôn vinh nhan sắc huyền thoại sở hữu hai giải Oscar Elizabeth Taylor trong bộ phim bom tấn lịch sử Cleopatra, biểu tượng điện ảnh Pháp thập niên 1950 - 1960 Brigitte Bardot, và Grace Kelly - minh tinh từng đoạt giải Oscar với The Country Girl trước khi trở thành Thân vương phi của Monaco.

Mỹ nhân Breakfast at Tiffany’s - Audrey Hepburn xếp thứ 4

Elizabeth Taylor với vẻ quyến rũ chết người trong Cleopatra xếp thứ 5

Bên cạnh những tên tuổi thế kỷ 20, danh sách của Globe Data còn gọi tên nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh và làng mốt đương đại. Lĩnh vực thời trang ghi nhận sự góp mặt của siêu mẫu Brazil Adriana Lima và người mẫu thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ Hande Erçel.

Trong khi đó, màn ảnh thế giới được đại diện bởi những nữ diễn viên có thực lực và sức ảnh hưởng lớn. Có thể kể đến Salma Hayek với bộ phim tiểu sử Frida, Angelina Jolie với gương mặt sắc lẹm, bờ môi dày và đôi mắt có chiều sâu trong loạt phim hành động Lara Croft: Tomb Raider hay Maleficent. Margot Robbie - ngôi sao đắt giá của Hollywood hiện nay cũng góp mặt ở vị trí thứ 10. Cô xuất hiện trong các dự án lớn như Suicide Squad hay Barbie.

Angelina Jolie xếp thứ 9

Kế tiếp là Margot Robbie

Ngoài ra, danh sách còn có sự xuất hiện của cố Vương phi nước Anh Diana, mỹ nhân Tây Ban Nha Penélope Cruz từ bộ phim Vicky Cristina Barcelona. Người phụ nữ da màu duy nhất đoạt giải Oscar Nữ chính xuất sắc nhất - Halle Berry với Monster's Ball. Bên cạnh đó là ngôi sao phim truyền hình Modern Family - Sofía Vergara và nữ diễn viên Mila Kunis, mỹ nhân góp mặt trong tác phẩm tâm lý Black Swan.

Mila Kunis - mỹ nhân Black Swan đứng top 19 mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại

Khu vực châu Á có 2 mỹ nhân góp mặt, đó là màn "đọ sắc" của màn ảnh Hoa ngữ và Hàn Quốc. Theo đó, Phạm Băng Băng đứng ở vị trí thứ 12 nhờ gương mặt sắc nét chuẩn mực và gu thời trang thảm đỏ ấn tượng,. Cô vốn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Trung Quốc qua các bộ phim như Võ Mị Nương Truyền Kỳ hay Lạc Lối Ở Bắc Kinh. Dù gặp bê bối khiến Phạm Băng Băng lao đao một thời gian, song nhan sắc của cô vẫn là thứ khó phủ nhận.

Phạm Băng Băng đứng thứ 12

Trong khi đó, Song Hye Kyo đứng thứ 17 trong danh sách. Hoạt động nghệ thuật hơn hai thập kỷ, cô được xem là biểu tượng nhan sắc tự nhiên hàng đầu của xứ sở kim chi và duy trì sức hút lớn qua các bộ phim truyền hình đình đám như Gió Mùa Đông Năm Ấy, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời hay gần đây nhất là The Glory.

Song Hye Kyo đứng thứ 17, kém Phạm Băng Băng 5 bậc

Vị trí cuối cùng trong top 20 thuộc về cựu Hoa hậu Israel Gal Gadot, người cực kỳ thành công với vai diễn hành động trong bom tấn Wonder Woman.

Danh sách đầy đủ 20 người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại theo Globe Data: 1. Marilyn Monroe 2. Aishwarya Rai Bachchan 3. Monica Bellucci 4. Audrey Hepburn 5. Elizabeth Taylor 6. Adriana Lima 7. Brigitte Bardot 8. Salma Hayek 9. Angelina Jolie 10. Margot Robbie 11. Princess Diana 12. Fan Bingbing (Phạm Băng Băng) 13. Grace Kelly 14. Penélope Cruz 15. Hande Erçel 16. Halle Berry 17. Song Hye Kyo 18. Sofía Vergara 19. Mila Kunis 20. Gal Gadot



