20 máy bay MS-21-310 đang trong quá trình lắp ráp

Để đảm bảo máy bay chở khách MS-21-310 mới nhất có thể được giao cho khách hàng ngay sau khi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra chứng nhận, Nhà máy hàng không Irkutsk đã thiết lập năng lực sản xuất lên đến 24 chiếc phi cơ loại này mỗi năm.

Những chiếc máy bay sản xuất đầu tiên cũng đang được lắp ráp đồng thời. Theo nhà máy, khoảng 20 phi cơ MS-21 sẽ ở các giai đoạn sẵn sàng khác nhau vào đầu năm 2026.

Việc giới thiệu một loại máy bay chở khách mới vào thị trường hàng không dân dụng Nga sau một thời gian dài vắng bóng phương tiện hiện đại sản xuất trong nước là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Chương trình MS-21 đòi hỏi việc phát triển 2 mẫu máy bay chở khách tầm trung: MS-21-300, với linh kiện và động cơ nhập khẩu, dự kiến ​​đi vào sản xuất khoảng năm 2021, và MS-21-310 hoàn toàn do Nga chế tạo, quá trình phát triển của phiên bản này đã được đẩy nhanh sau năm 2022.

Kết quả là đến đầu năm 2026, Moskva đã có một chiếc máy bay gần như hoàn thiện, khi các bài thử nghiệm sắp hoàn tất .

Theo thông tin đã được đăng tải trước đó, vào cuối năm nay, Nhà máy hàng không Irkutsk đang chuẩn bị bàn giao 4 chiếc máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên. Bắt đầu từ năm 2027, họ sẽ tăng cường lắp ráp MS-21-310 với tốc độ 1 chiếc mỗi tháng, hướng tới mục tiêu đạt sản lượng kế hoạch 24 chiếc mỗi năm (2 chiếc mỗi tháng) vào năm 2030.

Irkutsk đang đối mặt với mục tiêu rất tham vọng là sản xuất 264 phi cơ MS-21 trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Rõ ràng điều này không thể đạt được một cách dễ dàng, cho nên một lượng lớn vốn nhà nước đang được đầu tư vào nhà máy, khi nhiều máy móc thiết bị mới đang được mua sắm, công nghệ tiên tiến đang được áp dụng...

Máy bay MS-21-310 đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

Theo đó, việc bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chở khách tầm trung mới tại Irkutsk đang đến gần, với 20 chiếc đã được đưa vào hoạt động ở những giai đoạn hoàn thiện khác nhau trong các xưởng của nhà máy. Đây là nền tảng cần thiết để đạt được tốc độ sản xuất thực tế vào năm 2026 - 2027.

Vào tháng 2/2026, các chuyên gia của nhà máy đã báo cáo trên trang web của công ty rằng "dây chuyền lắp ráp hiện có, công suất và năng suất của thiết bị hiện tại cho phép đạt được tốc độ sản xuất cần thiết".

Hiện nay quy trình sản xuất đang được tinh chỉnh để đảm bảo không xảy ra gián đoạn nào nữa sau khi tất cả các cuộc thử nghiệm hoàn tất.

Trong bối cảnh đó, nỗ lực quy mô lớn nhằm tích hợp vật liệu composite trong nước vào thiết kế máy bay MS-21 đã được hoàn tất. Nguồn tin chính thức từ nhà sản xuất đã thông báo điều này vào tháng 2/2026.

Tổ hợp hàng không Nga đã loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nước ngoài khỏi máy bay và trong quá trình kiểm tra, đã xác nhận độ tin cậy của vật liệu thay thế. Các bộ phận được làm từ vật liệu composite nội địa trên máy bay MS-21 hiện đang được sản xuất hàng loạt.