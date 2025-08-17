20 mật vụ Mỹ, tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân: Trận tuyến bảo vệ ông Putin ở Alaska được bố trí thế nào?

Đội vệ sĩ của Điện Kremlin và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tiến hành các hoạt động an ninh chung tại Alaska - nơi vừa diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

Người đứng đầu trụ sở Hiệp hội Vệ sĩ Quốc gia Nga (NAST), cựu sĩ quan KGB Alexei Fonarev, đã tiết lộ với aif.ru về cách thức đảm bảo an ninh cho Tổng thống Nga trong thời gian lưu trú tại Alaska.

Ai sẽ bảo vệ Tổng thống Putin ở Alaska?

Cơ quan Mật vụ Mỹ, đơn vị sẽ bảo vệ ông Putin trong chuyến thăm Alaska để gặp Tổng thống Trump, có nghĩa vụ tháp tùng nhà lãnh đạo Nga, vì đây là thông lệ khi nước chủ nhà đảm bảo an toàn cho khách mời, ông Fonarev nói với aif.ru (Nga).

"Việc Tổng thống Putin được cả hai bên bảo vệ là đúng, vì bên chủ nhà chịu trách nhiệm về sự an toàn của khách mời. Đây là thông lệ chung, không có gì đặc biệt", ông nói.

Trong khi đó, chia sẻ với Tass, cựu sĩ quan mật vụ cấp cao Mỹ Robert McDonald cho biết, sự phối hợp như vậy là thông lệ quốc tế tiêu chuẩn và không phụ thuộc vào bất đồng chính trị giữa các quốc gia. Trong những tình huống như vậy, các nhân viên thực thi pháp luật "gạt bỏ chính trị sang một bên" và hành động chuyên nghiệp để đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa cho các nguyên thủ quốc gia.

Các mật vụ hai nước bảo vệ hai Tổng thống Putin-Trump. Ảnh: getty

20 mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Nga

Cơ quan Mật vụ Mỹ có thể phân bổ 10-20 nhân viên để đảm bảo an ninh cho nhà lãnh đạo Nga, ông Fonarev nói với aif.ru.

Theo ông, các cơ quan mật vụ Nga và Mỹ sẽ phối hợp số lượng mật vụ bảo vệ. Hơn nữa, quyền quyết định vẫn thuộc về Nga, và Moscow có thể chọn số lượng tối thiểu.

Đồng thời, Mỹ sẽ yêu cầu một số lượng lớn mật vụ để thu thập thêm thông tin.

Ngoài ra, chuyên gia này lưu ý rằng các mật vụ Mỹ sẽ không có mặt trên xe chính; có thể họ sẽ ngồi ở xe thứ hai hoặc thứ ba trong đoàn xe hộ tống. Tuy nhiên, họ sẽ không được phép đến gần Tổng thống Putin.

"Ở đây, [Nga] cũng cần tính toán sao cho [Mỹ] không có lợi thế về quân số. Tất nhiên, sẽ có nhiều người của [Nga] hơn trong đoàn tùy tùng của tổng thống", ông nói thêm.

Thông thường có ba vòng an ninh: vòng trong cùng, vòng giữa và vòng ngoài. Lực lượng an ninh Nga sẽ kiểm soát các hoạt động trực tiếp của Tổng thống Putin trong khi Cơ quan Mật vụ sẽ bảo vệ vòng ngoài cùng.

Đặc biệt, số lượng mật vụ hai nước sẽ được sắp xếp tương đương nhau bên ngoài phòng họp. Nếu 10 đặc vụ Mỹ đứng bên phía bên này thì 10 đặc vụ Nga sẽ đứng ở phía bên kia. Vị trí của các phiên dịch viên trong phòng cũng sẽ được thống nhất trước.

Tổng thống Putin có thể được bảo vệ bằng tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân

Tại Alaska, ngoài lực lượng cận vệ cá nhân và nhân viên Mật vụ Mỹ, việc đảm bảo an ninh cho Tổng thống Nga Vladimir Putin còn có thể do các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân thực hiện, ông Fonarev cho biết trong cuộc trao đổi với aif.ru.

"Xét về khía cạnh tác chiến, phân tích toàn bộ câu chuyện này, thì có lẽ ở đó sẽ có những tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân túc trực gần đó, để không ai dám nghĩ rằng có thể liều lĩnh vượt qua," ông nói.

Chuyên gia lưu ý rằng đó cũng có thể là lý do Alaska được chọn làm địa điểm. Ông giải thích, khu vực này không dễ để người ngoài tiếp cận: cứ hàng nghìn km mới có một sân bay.

"Khu vực này cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa hạt nhân," nguồn tin nói thêm.

Mật vụ Mỹ có triết lý khác biệt

Trong cuộc trao đổi với aif.ru, ông Fonarev cho biết nhân viên Mật vụ Mỹ được huấn luyện rất tốt, nhưng họ có triết lý khác, nên cách làm việc cũng không giống với lực lượng an ninh Nga. Ông giải thích: nếu một nhân viên an ninh Nga được phân công đứng ở vị trí nào thì họ sẽ bám trụ tại đó. Trong khi ở Mỹ, các vị trí thường xuyên được thay đổi.

"Theo tôi, đây không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn mang tính tâm lý: bạn không thể tách mình khỏi tình huống. Vì một nhân viên có thể đã để ý được điều gì đó, nhận diện một vài người khả nghi. Nhưng khi đổi sang một người mới, họ lại không nắm rõ diễn biến," chuyên gia nói.

Theo ông, ở Mỹ quan niệm rằng tất cả đều nhận lương ngang nhau nên ai cũng phải có khả năng làm mọi nhiệm vụ: lái xe, trực cổng kiểm soát, hay tháp tùng người được bảo vệ. Fonarev nhấn mạnh đây là những điểm yếu rõ rệt, nhưng "người Mỹ làm như vậy, tức là họ thấy phù hợp với mình."