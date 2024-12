20 câu nói bất hủ của Samantha Jones trong Sex and the City khiến tôi "khóc nấc" khi ngẫm về hạnh phúc

Sex and the City khắc họa chân thực bức tranh cuộc sống đầy sôi động tại Manhattan phồn hoa, nơi 8 triệu con người mải miết theo đuổi vật chất. Bên cạnh những câu chuyện tình yêu, công việc và tình bạn, bộ phim còn là nơi hội tụ những cá tính độc đáo. Nếu Carrie Bradshaw nổi tiếng với những suy tư về tình yêu, Charlotte York khao khát một mái ấm gia đình, Miranda Hobbes luôn trăn trở với sự nghiệp và tình cảm thì Samantha Jones lại là người phụ nữ dám sống thật với chính mình. Cô tự tin, quyến rũ và không ngại ngần theo đuổi những ham muốn của bản thân.

Sex and the City không chỉ là câu chuyện về bốn người phụ nữ, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của xã hội hiện đại. So với Hoan Lạc Tụng 2, một bộ phim Trung Quốc được đầu tư về mặt hình ảnh với những thương hiệu thời trang cao cấp như Dior, Sex and the City vẫn giữ được sức hút riêng. Bởi lẽ, bộ phim đã chạm đến những vấn đề cốt lõi của cuộc sống đô thị đương đại.

Samantha, một quản lý quan hệ công chúng ở New York, là nhân vật nổi bật và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Cô được xem là đại diện đích thực của thành phố hoa lệ, nơi dục vọng và sự điên cuồng luôn song hành. Với tuyên ngôn đầy kiêu hãnh: "My name is Fabulous", Samantha đã sống đúng với những gì mình nói. Sự can đảm, thẳng thắn và thái độ sống tích cực của cô vẫn còn nguyên giá trị sau gần hai thập kỷ.

Dưới đây là 20 câu nói bất hủ của Samantha Jones, được chính những người hâm mộ bộ phim bình chọn. Những câu nói này không chỉ hài hước, táo bạo mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về cuộc sống, tình yêu và tình bạn.

1. "Nếu tôi phải lo lắng về những gì người khác nói về mình, thì tôi đã chẳng bao giờ ra khỏi nhà", Samantha đã chia sẻ như vậy khi đối mặt với những lời đàm tiếu. Đừng mãi là những cô nàng có "trái tim thủy tinh", ảnh hưởng lời bàn tán của người khác mà ủy khuất chính mình.

2. Lời khuyên của cô về việc sống lạc quan: "Hãy bỏ lại quá khứ, mỉm cười mỗi ngày và đừng bao giờ mặc đồ lót".

3. Quan điểm sống phóng khoáng của Samantha được thể hiện qua câu nói: "Tôi không chấp nhận bất kỳ sự phán xét nào. Tôi muốn mặc gì thì mặc, muốn làm gì thì làm, miễn là tôi còn sống".

4. Samantha cũng là người bạn luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nhóm bạn của mình. Cô từng nói với Carrie: "Nếu cứ mãi bận tâm đến những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu sẽ phát điên đấy".

5. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với Samantha, khi cô tự tin tuyên bố: "Tôi 52 tuổi rồi, và tôi sẽ khiến chiếc váy này trở nên lộng lẫy".

6. Gu thời trang táo bạo của Samantha được thể hiện qua yêu cầu của cô với nhân viên bán hàng: "Tôi cần một bộ đồ khiến đàn ông nhìn thấy là muốn 'lên giường' ngay lập tức".

7. Samantha không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Cô khẳng định: "Tôi đã chán ngấy những mối tình vĩ đại. Giờ tôi chỉ cần những người tình tuyệt vời".

8. Nói về người yêu cũ, Samantha thẳng thắn: "Luôn có một cuộc thi giữa tôi và người yêu cũ, đó là xem ai sẽ chết trong đau khổ".

9. Cô cũng không ngại ngần chia sẻ những trăn trở thầm kín của phụ nữ: "Tại sao 'cậu nhỏ' của anh ấy lại bé như vậy? Tôi thực sự thích anh ấy".

10. Tuy nhiên, Samantha luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Cô từng nói với Richard: "Em yêu anh, Richard. Nhưng em yêu bản thân mình hơn".

11. Câu nói này cũng xuất hiện trong phiên bản điện ảnh của Sex and the City, như một minh chứng cho quan điểm sống của Samantha. Cô cho rằng: "Phụ nữ dành cho tình bạn, đàn ông dành cho tình dục".

12. Samantha cũng khuyên các cô gái: "Hãy nghe tôi, 'người đàn ông lý tưởng' chỉ là ảo tưởng. Hãy sống cuộc đời của chính mình".

13. Cô nhận định: "Cách chúng ta cư xử trên giường cũng giống như cách chúng ta sống. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông tệ trên giường mà lại giỏi giang trong cuộc sống".

14. Samantha cũng có những phát ngôn "chất như nước cất" về đàn ông. Cô cho rằng: "Cái mà họ gọi là 'chúng ta' thực chất là 'tôi và 'cậu nhỏ' của tôi'" .

15. Bí quyết "cưa đổ" đàn ông của Samantha là: "Bạn có thể nói với một người đàn ông 'Tôi ghét anh' và có một đêm tuyệt vời. Nhưng nếu nói 'Em yêu anh', có lẽ bạn sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa".

16. Samantha cũng chia sẻ quan điểm về tình yêu của mình: "Đừng nói 'Em yêu anh', chỉ cần 'lên giường' là đủ".

17. Samantha cũng đưa ra những nhận định táo bạo về xã hội. Cô nói: "Thế giới này được điều hành bởi những người đẹp. Hãy nhìn Nixon, không ai muốn 'lên giường' với ông ta, vì vậy ông ta đã 'lên giường' với tất cả mọi người".

18. Kinh nghiệm tình trường của Samantha được đúc kết trong câu nói: "Lần đầu tệ hại là lỗi của anh, nhưng lần thứ hai là lỗi của tôi".

19. Samantha cũng bày tỏ quan điểm về nữ quyền: "Tôi không thể tin được cuộc sống của mình lại xoay quanh một người đàn ông. Tôi đã để chuyện đó xảy ra như thế nào chứ? Yêu anh ta đồng nghĩa với việc nhắc tên anh ta 50 lần một ngày sao? Đồng nghĩa với việc đặt nhu cầu của anh ta lên trên nhu cầu của bản thân sao? Đó là tình yêu sao?".

20. Cuối cùng, lời khuyên của Samantha cho những người phụ nữ là: "Hãy sống như tôi: Tận hưởng đàn ông, nhưng đừng mong đợi họ lấp đầy cuộc sống của bạn".

Những câu nói của Samantha, dù táo bạo, thẳng thắn, nhưng lại chứa đựng những bài học sâu sắc về cuộc sống. Phải chăng, những người phụ nữ giữa thời hiện đại, muốn hạnh phúc phải thẳng thắn đối diện với những nhu cầu của mình, sống trong hiện tại và đảm bảo yêu thương chính mình trước khi coi người khác là lẽ sống?