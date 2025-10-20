20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu "cày" tới 1h sáng, đi công tác mà giống xuất khẩu lao động quá!

Rạng sáng 20/10, trong khi nhiều chị em đang háo hức khoe hoa quà, tiểu thư Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - lại khiến dân mạng chú ý với story đầy "mùi mồ hôi công việc": "Vừa đi Thái về phải đi làm luôn đến 1h sáng. Về rồi sắp xếp đồ đạc 7h sáng tiếp tục cuộc hành trình tại Hàn Quốc. Thôi thì tuổi trẻ cứ cố gắng hết sức".

Kèm theo đó là bức ảnh selfie lúc nửa đêm, gương mặt Quỳnh Anh lấm tấm mồ hôi sau ca livestream kéo dài đến 1h sáng. Dù mệt nhoài, cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và thần thái chỉn chu - đúng chuẩn "tiểu thư nhà giàu không ngại vất vả".

Trước đó ít ngày, trong chuyến công tác tại Thái Lan, Quỳnh Anh cùng hội chị em cũng khiến dân mạng cười ngất với hình ảnh ngồi chen chúc trên chuyến xe cũ kỹ, 6 người ăn chung một đĩa rau khi chờ đồ ăn. Khung cảnh giản dị đến mức bị ví như "đi xuất khẩu lao động" chứ chẳng giống công tác quốc tế của dàn hot mom nổi tiếng.

Thế nhưng, ai theo dõi lâu đều biết, sau vẻ ngoài sang chảnh của "tiểu thư Hà thành" là tinh thần làm việc nghiêm túc và hết mình. Dù xuất thân nhà giàu, lại kết hôn cùng cầu thủ nổi tiếng, có cuộc sống sung túc bậc nhất làng bóng đá Việt, Quỳnh Anh vẫn cực kì chăm chỉ điều hành công việc kinh doanh online, miệt mài "cày cuốc" không ngơi nghỉ.

Năm nào đến ngày Phụ nữ Việt Nam, dân mạng lại chờ xem Quỳnh Anh được chồng tặng quà gì. Nhưng năm nay, có lẽ món quà quý giá nhất của cô chính là được làm điều mình yêu thích - dù phải "cày" đến 1h sáng vẫn thấy đáng.