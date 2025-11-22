Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 3 đưa tin, quân Nga đã chiếm giữ các vị trí trong những tòa nhà bị phá hủy, tiến quân theo nhóm nhỏ và cố gắng thiết lập các điểm bắn.

Một máy bay không người lái từ đơn vị trinh sát của lữ đoàn đã phát hiện một số nhóm bộ binh Nga ẩn náu trong một tòa nhà dân cư và di chuyển dọc theo đường phố dưới lớp đổ nát.

Do sương mù và tầm nhìn kém, việc sử dụng UAV bị hạn chế nên bộ chỉ huy quyết định đưa hai xe tăng vào để "dọn dẹp". Xe tăng tiến dọc theo con đường hẹp và tấn công trực tiếp vào nơi trú ẩn của bộ binh, phá hủy cứ điểm trong các tòa nhà và trên đường phố.

Xe tăng của Lữ đoàn Sắt xung trận.

Đoạn video cho thấy một trong những chiếc xe tăng hoạt động ở cự ly gần, có phương pháp phá vỡ những bức tường phía sau nơi lính binh sĩ Nga ẩn náu.

Để đáp trả, quân Nga đã sử dụng máy bay không người lái FPV, một số chiếc đã bắn trúng đuôi xe tăng, gây ra đám cháy.

Bất chấp bị trúng đạn và bốc cháy, kíp lái vẫn tiếp tục chiến đấu, giữ vững hướng đi và ngăn chặn đối phương tập hợp lại.

Khoảnh khắc một quả đạn pháo từ một trong những chiếc xe tăng bắn trúng những người bên trong khu dân cư.

Chỉ sau khi hứng chịu những đòn đánh tiếp theo, kíp chiến đấu mới rời khỏi xe, binh sĩ nhảy ra khỏi cửa sập và di chuyển về nơi ẩn náu dưới làn khói.

Chiếc xe tăng thứ hai tiếp tục tấn công các mục tiêu, yểm trợ cho cuộc di tản và ngăn chặn nỗ lực của quân Nga.

Kết quả là, các đơn vị Nga bị tổn thất và phải rút lui, còn Lữ đoàn Sắt chiếm được vị trí có lợi mà không bị tổn thất về quân số.

Cần nhớ lại rằng Lữ đoàn xe tăng số 3 gần đây đã được tổ chức lại thành Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 3 mang biệt danh Lữ đoàn Sắt.