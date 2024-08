Sáng 17-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 4 thanh niên cùng trú tại xã Thống nhất, TP Hạ Long, thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 thiếu niên thương vong

Theo thông tin từ văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 21 giờ ngày 16-8, tại khu vực cầu Bình Minh, khi xe máy biển số 14V1-057.xx do H.A.T. (SN 2008, trú tại thôn Làng, xã Thống Nhất) điều khiển chở V.Đ.H. (SN 2008, trú tại thôn Chợ, cùng xã) đi trên đường Cầu Bình Minh hướng từ Quốc Lộ 279 về đường Trần Phú đã va chạm với xe môtô biển số 14V1-138.xx do T.M.D. (SN 2008, trú tại thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất) điều khiển chở N.V.N. (SN 2009, trú cùng thôn).



Hậu quả, vụ tai nạn khiến H.A.T. tử vong tại chỗ, T.M.D. tử vong trên đường đi cấp cứu, V.Đ.H và N.V.N bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.