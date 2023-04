2 xe khách tông nhau trên cao tốc, gần 20 người thương vong

Theo Công an tỉnh Yên Bái, vụ tai nạn xảy ra vào 3 giờ sáng cùng ngày, thời điểm đó, xe khách biển số 29B do tài xế N.T.L. (ở Phú Thọ) điều khiển chạy hướng Lào Cai - Hà Nội đã bị mất lái, quay ngang xe giữa cao tốc. Đúng thời điểm đó, xe khách biển số 29B-62391 do ông L.V.K. (ở Phong Châu, Phú Thọ) điều khiển chạy hướng ngược lại đã tông trực diện vào xe khách đang chắn ngang đường.

Hiện trường vụ 2 xe khách đâm nhau trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

2 xe khách bị hư hỏng nặng sau va chạm

Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 xe bị hư hỏng nặng và nhiều người trên xe bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, trong sáng cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 18 nạn nhân trong vụ tại nạn trên. Trong số các nạn nhân thì lái xe L.V.K bị đa chấn thương, sau khi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng đã tử vong. Một trường hợp khác bị đa chấn thương, dập nát hai cẳng chân đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, truyền máu, thoát sốc và chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân còn lại bị chấn thương phần mềm, xây xát và được đưa đi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Vụ tai nạn đã làm nhiều người bị thương

Cũng trong sáng nay, lúc khoảng 7 giờ, một chiếc xe khách đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã đâm vào hộ lan và lật ngang ở ta luy âm bên đường nhưng rất may vụ tại nạn không có thương vong. Trước đó trong ngày 28-4, trên cao tốc này cũng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm một số phương tiện bị hư hỏng.