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2 vụ nổ rung chuyển Damascus khi Tổng thống Pháp đang công du Syria

Hải Yến
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2 thiết bị nổ phát nổ gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại Damascus (Syria), khiến ít nhất 18 người bị thương.

2 quả bom đã phát nổ gần khách sạn tại thủ đô Damascus, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú trong chuyến thăm Syria hôm 8/7.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron không hay biết về các vụ nổ và vẫn tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa theo đúng kế hoạch.

Theo truyền thông địa phương dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria, ít nhất 18 người, trong đó có 4 cảnh sát, đã bị thương.

Các vụ nổ xảy ra tại khu vực đông người giữa Bộ Du lịch và Bảo tàng Quốc gia, đối diện khách sạn Four Seasons, nơi ông Macron đang có cuộc gặp với các nhóm xã hội dân sự.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tới Damascus kể từ khi lãnh đạo Hồi giáo Ahmed al-Sharaa lật đổ Tổng thống Bashar Assad và giành quyền kiểm soát Syria vào tháng 12/2024.

Giới chức Syria cho biết đoàn xe của ông Macron đã rời khách sạn chỉ vài phút trước khi các vụ nổ xảy ra để đến Dinh Tổng thống hội đàm với ông Ahmed al-Sharaa.

Một nguồn tin an ninh Syria sau đó cho biết, các vụ nổ xuất phát từ những thiết bị nổ tự chế được lực lượng an ninh phát hiện và phát nổ trong quá trình đội xử lý bom mìn tìm cách vô hiệu hóa.

Một thiết bị được cài trong ô tô đỗ gần khách sạn, trong khi thiết bị còn lại được giấu trong thùng rác ven đường và phát nổ cạnh một xe cứu thương, nơi hàng chục người đang tập trung chỉ cách đó vài mét.

Bộ Nội vụ Syria cho biết các vụ nổ xảy ra bên ngoài vành đai an ninh được thiết lập phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Pháp, không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với ông Macron hoặc phái đoàn đi cùng.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ.

Theo RT
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