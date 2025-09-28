2 vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc: Số tiền thưởng giúp họ không cần phải lo cuộc sống về già

Câu chuyện thú vị về đôi vợ chồng làm phụ hồ trúng số được chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long chia sẻ trên báo Thanh Niên. Theo đó, đại lý của chị Trang vừa đổi tưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho 2 vị khách may mắn này. 2 tờ có dãy số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21/9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế)

Được biết, sau khi có kết quả xổ số, khách liên hệ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Theo chị Trang chia sẻ, đôi vợ chồng nghèo sẽ gửi tiền vào ngân hàng, dành dụm dưỡng già để cuộc sống từ nay về sau không còn vất vả.

Tờ vé số trúng độc đắc.

Còn trong ngày 27/9, một câu chuyện trúng số khác cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Một người ở Tây Ninh ngày nào cũng mua cùng dãy số và nay đã bất ngờ trúng 14 tờ xổ số miền Nam ngày 27/9.