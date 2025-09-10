Mấy ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc trước hình ảnh, video cảnh thanh niên cầm dao, hay nhóm người đạp cửa, trèo tường để giật đồ cúng rằm tháng Bảy. Thậm chí, "cô hồn sống" còn giật đồ cúng khi chủ chưa thắp hương.

Cô bé nhỏ lễ phép "giật cô hồn", cộng đồng mạng tán thưởng.

Tục giật cô hồn có ý nghĩa rất lớn với người Việt, đặc biệt với người phương Nam. Dù vậy, càng ngày cho thấy nhiều người lợi dụng phong tục này để trục lợi, gây biến tướng.

Song, vẫn còn đó những câu chuyện đẹp, hình ảnh cúng và giật cô hồn rất văn minh, được cộng đồng mạng tán thưởng.

Như câu chuyện của cô bé khoảng 10 tuổi lễ phép xin đồ cúng rằm tháng Bảy trước một cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ, phường Tân Phú (TP HCM) được anh Bùi Danh Chính (33 tuổi, chủ tiệm) ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội TikTok.

Anh Chính kể cứ đến rằm tháng Bảy là sẽ bày vịt, trái cây,... cúng trước cửa tiệm điện thoại. Bé gái trong clip thường ở cùng ông nội làm nghề vá xe ngoài lề đường, đối diện cửa hàng anh.

CLIP: 2 video "giật cô hồn" đang gây sốt mạng xã hội.

"Lúc đó, khi đã cúng xong, bé gái đã chạy sang lễ phép nói 'Con xin nha chú' rồi cúi đầu cảm ơn. Cảm động, tôi đã lấy điện thoại ghi lại" - anh Chính kể.

Một video khác cũng "sốt" trên TikTok, thu hút đến 8 triệu lượt xem vào dịp rằm tháng Bảy năm nay, được cộng đồng mạng đánh giá là "lịch sự, văn minh từ người cho và người nhận".

Video cho thấy cô chủ nhà bày một mâm đầy thức ăn trước nhà. Lúc này đã có một số người đứng rụt rè chờ trước cửa.

Chủ nhà sau đó đem túi ni-long phát cho từng người, lịch sự mời họ vào nhà để lấy phần đồ cúng. Thậm chí, khi thấy người có rụt rè, chủ nhà còn khuyến khích lấy nhiều thêm.

Sau khi tục "cúng cô hồn", "giật cô hồn" biến tướng, một số bạn đọc đề xuất nên chăng bày lễ cúng nên nhẹ nhàng, đơn giản và dẹp hẳn việc cúng rải bằng tiền thật.











