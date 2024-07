2 tiếng dùng thử Galaxy Z Flip 6 mới ra mắt của Samsung: "Máy đẹp, nhưng có một thứ chưa thể hài lòng"

Samsung Galaxy Z Flip 5 đã có một năm 2023 thành công rực rỡ khi mang đến nhiều thay đổi đáng giá như màn hình lớn hơn, bản lề gập hoàn toàn và các nâng cấp thông số kỹ thuật trên mọi phương diện, được coi một sự thay thế xứng đáng so với Galaxy Z Flip 4 không gây được nhiều tiếng vang.

Bước sang năm 2024, Samsung đã giới thiệu thế hệ mới nhất Galaxy Z Flip 6. Nhưng theo Digital Trends, trong khi Z Flip năm ngoái táo bạo và thú vị biết bao nhiêu, thì mẫu năm nay lại không có được điều đó.

Điều này không hẳn quá tệ, khi những thay đổi mà Samsung thực hiện dù nhỏ nhưng rất hứa hẹn. Vấn đề là trong một năm mà các mẫu điện thoại màn hình gập đến từ đối thủ của Samsung đang làm rất tốt, khả năng thành công của Galaxy Z Flip 6 còn để ngỏ.

Cây bút Joe Maring của Digital Trends đã dành 2 tiếng sử dụng Galaxy Z Flip 6 và cảm nhận thấy những thay đổi tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những điểm thiếu sót mà Samsung cần nỗ lực để làm tốt hơn trên chiếc máy này. Dưới đây là chia sẻ của Maring.

Nếp gấp đã biến mất

Một trong những điểm tích cực trên Galaxy Z Flip 6 đến từ thiết kế. Flip 6 có trọng lượng tương đương với Z Flip 5 (187 gram) và mỏng hơn một chút khi gập lại — 14,9mm so với 15,1mm năm ngoái.

Flip 6 không mỏng hơn quá nhiều so với thiết bị tiền nhiệm, nhưng cần đánh giá cao nỗ lực của Samsung trong việc tiếp tục làm cho Flip mỏng hơn và mỏng hơn nữa.

Một thay đổi thú vị khác là khung nhôm mờ trên Z Flip 6. Đây là một thay đổi lớn so với lớp phủ sáng bóng trên Z Flip 5. Không chỉ đẹp hơn, máy còn cho cảm giác cầm tốt hơn và không bám dấu vân tay hay bám bẩn như điện thoại năm ngoái. Các màu sắc năm nay cũng sinh động và mới mẻ.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là nếp gấp trên Galaxy Z Flip 6 đã biến mất. Điện thoại màn hình gập của Samsung có nếp gấp rất nổi bật và dễ nhận thấy trên màn hình, nhất là trên các mẫu năm ngoái. Nhưng trong năm nay, Galaxy Z Flip 6 gần như không có nếp gấp.

Về mặt kỹ thuật, bạn có thể thấy sự biến dạng trên màn hình trong một số điều kiện ánh sáng nhất định, nhưng điều này đã tốt hơn rõ rệt so với Z Flip 5.

Trong khi người dùng có thể dễ dàng cảm nhận được nếp gấp của Flip 5 bất cứ khi nào lướt ngón tay qua thì trên Z Flip 6 sẽ rất khó nhận thấy điều đó. Dù chưa làm tốt bằng những chiếc điện thoại màn hình gập mới nhất của Motorola nhưng Samsung đang đi đúng hướng.

Nâng cấp thông số kỹ thuật đầy hứa hẹn

Nhìn bên trong, Galaxy Z Flip 6 không có nhiều thay đổi đáng kể so với Z Flip 5. Tuy nhiên, máy có khá nhiều nâng cấp thực sự hứa hẹn.

Đầu tiên, điện thoại sở hữu chipset Snapdragon 8 Gen 3. Đây là phiên bản chip đặc biệt "Dành cho Galaxy", giống như trên dòng Galaxy S24, nơi nó chứng tỏ là một con chip mang lại hiệu suất sử dụng và tối ưu năng lượng tuyệt vời.

Máy cũng có pin lớn hơn, ở mức 4.000 mAh, tăng từ pin 3.700 mAh trên Flip 5. Đây là một sự cải thiện đáng kể, kết hợp với chipset hiệu quả hơn, tất cả sẽ tạo nên sự khác biệt đáng chú ý. Flip 5 vốn được coi là chiếc điện thoại không quá nổi bật và Flip 6 đang có những lợi thế tốt để làm điều đó.

Chưa hết, RAM đã tăng từ 8GB lên 12GB, máy cũng có chuẩn IP48 thay vì IPX8 và cả hai camera sau - cảm biến chính 50 megapixel và cảm biến góc siêu rộng 12MP - đều mới.

Màn hình ngoài chưa tốt

Màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 6 hoàn toàn không thay đổi so với năm ngoái. Nó vẫn chỉ có tốc độ làm tươi 60Hz, độ phân giải vẫn chỉ là 720 x 748 và vẫn có hình dạng kỳ lạ không khác gì biểu tượng thư mục trên hệ điều hành Windows.

Không chỉ phần cứng của màn hình ngoài kém ấn tượng hơn so với các đối thủ cạnh tranh mà phần mềm cũng vẫn gặp phải những vấn đề tương tự như trên Flip 5, đặc biệt là khi chạy ứng dụng.

Một lần nữa, Samsung chỉ cho phép chạy một số ít ứng dụng được chọn trên màn hình ngoài theo mặc định, chẳng hạn như Google Maps, Samsung Messages và YouTube.

Nếu muốn chạy các ứng dụng khác, bạn cần trải qua cùng một quy trình phức tạp là tải xuống và thiết lập Good Lock. Đó là một trải nghiệm tồi tệ và gây khó chịu vào năm ngoái, và nó cũng gây khó chịu không kém trong năm nay.

Đặc biệt là trong một năm mà Motorola cho phép màn hình ngoài tự do hơn trên những chiếc điện thoại màn hình gập của hãng, Samsung đang tụt hậu hơn bao giờ hết.

Vẫn còn lấn cấn

Có một vấn đề khác với Galaxy Z Flip 6: giá cả. Sau vài năm gắn bó với mức giá 1.000 USD cho dòng Z Flip, Z Flip 6 hiện đắt hơn 100 USD và có giá khởi điểm là 1.099 USD (giá ở Việt Nam là 28,9 triệu, đắt hơn 3 triệu so với năm ngoái). Đây không phải là mức lớn nhưng vẫn là tăng giá.

Nếu Samsung thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đối với Z Flip 6, chẳng hạn như thêm camera thứ ba phía sau, nâng cấp màn hình ngoài, cải thiện tốc độ sạc, v.v. - thì việc tăng giá sẽ dễ chấp nhận hơn.

Nhưng Samsung đã không thực hiện những nâng cấp tầm cỡ như vậy. Z Flip 6 chắc chắn tốt hơn Z Flip 5, nhưng không theo cách mà người ta chấp nhận đắt thêm 100 USD.

Sau khi dành khoảng hai giờ với Galaxy Z Flip 6, cây bút của Digital Trends không thể đưa ra được cảm nhận rõ ràng về chiếc điện thoại này. Một mặt, điện thoại vẫn làm tốt, phần cứng tuyệt vời, thông số kỹ thuật cao và những thay đổi về nếp gấp và thiết kế rất hứa hẹn.

Nhưng màn hình ngoài - một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một chiếc điện thoại màn hình gập - hoàn toàn không thay đổi. Kết hợp với tốc độ sạc chậm (có dây 25W), những cải tiến về thông số kỹ thuật ở mức nhỏ trong khi giá tăng, Z Flip 6 là một chiếc điện thoại còn nhiều lấn cấn.

Điều này càng rõ ràng hơn khi so sánh với Motorola Razr Plus 2024 có nhiều nâng cấp đáng kể hơn so với thiết bị tiền nhiệm mà vẫn có giá 1.000 USD.