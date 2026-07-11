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2 thanh niên tổ chức cho 10 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Bảo Thiên/VTC News
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Đang chở 10 người Trung Quốc từ Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Ân và Cường bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Phúc Ân (SN 1993) và Dương Đăng Cường (SN 1978) cùng trú tại TP Huế về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”

Trước đó, tối 3/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an phường Đồng Sơn (Quảng Trị) kiểm tra 2 ô tô đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 10 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Ân và Cường (từ trái sang phải) thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Cụ thể, trong ô tô mang biển số 75A-259.72 do Nguyễn Phúc Ân (SN 1993, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) cầm lái chở 5 công dân Trung Quốc và ô tô mang biển số 75A-096.60 do Dương Đăng Cường (SN 1978, trú tại phường Thuận Hóa, TP. Huế) cầm lái cũng chở 5 công dân Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh, Ân và Cường đều khai nhận được thuê vận chuyển số người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh, cư trú hợp pháp từ TP Đà Nẵng ra Hà Nội để những người này tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan Công an, 10 công dân Trung Quốc thừa nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý theo quy định.

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