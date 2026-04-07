2 tháng "hoà tan" của vợ chồng người Pháp được sui gia Việt Nam dẫn đi tắm sông, đi nhậu, tập nằm võng

Mới đây, loạt video ghi lại cuộc sống đời thường, những khoảnh khắc của cặp vợ chồng người Pháp khi ghé thăm nhà thông gia ở Việt Nam thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Theo đó, cặp vợ chồng U70 được trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng ở miền Tây, cuộc sống giản dị cùng những món ăn ẩm thực đặc sắc, các hoạt động thú vị tại đây.

Đáng chú ý, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng hai bên sui gia vẫn có thể kết nối với nhau nhờ sự cởi mở, vui vẻ. Đặc biệt, những khoảnh khắc của 2 ông sui gia khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Cả hai cùng nhau tắm sông, đi phà, đi nhậu,... và nói chuyện với nhau qua Google dịch.

Clip 2 ông sui gia Việt Nam - Pháp dù khác ngôn ngữ nhưng rất thân thiết, gần gũi thu hút hơn 2 triệu lượt xem (Nguồn: @lavyenrose.tiktok)

Cả hai còn rủ nhau đi tắm sông

Bố chồng người Pháp hài hước khiến netizen thích thú

Không ít người nhận xét, cặp bố mẹ chồng người Pháp này đã chính thức “hoà tan” và mê đắm Việt Nam. Bởi từ cách ăn uống, khám phá cuộc sống ở miền Tây của cặp đôi này đều rất “thành thạo”, ăn gì cũng gật gù khen ngon, đi đâu cũng chụp lại check-in.

Được biết, người đăng tải loạt video này là Võ Vy (SN 1994, quê Đồng Tháp). Võ Vy kết hôn với chồng là Jason Cavaillé (SN 1993, quốc tịch Pháp) vào năm 2023. Chia sẻ trên báo Vietnamnet, Võ Vy cho biết năm 2024, bố mẹ chồng cô lần đầu đến Việt Nam khi cả hai con tổ chức đám cưới tại Đồng Tháp. Cho đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Vy mời bố mẹ chồng trở lại Việt Nam để trải nghiệm ngày lễ và hiểu hơn về quê nhà của con dâu.

Cũng theo chủ nhân đoạn clip đăng tải, hai bên thông gia có mối quan hệ rất thân thiết, gần gũi dù khác ngôn ngữ. Do đó, dự định ban đầu là chuyến du lịch Việt Nam ngắn ngày đã được thay đổi. Bố mẹ chồng người Pháp của Vy quyết định ở lại 2 tháng vì quá yêu thích cuộc sống ở miền Tây sông nước.

Vy Võ (áo hồng) chụp cùng chồng (ngoài cùng trái) và bố mẹ chồng người Pháp

Bố mẹ chồng người Pháp "hoà tan" với mọi hoạt động ở Việt Nam

Cặp đôi sui gia U70 mê đắm ẩm thực, cuộc sống ở miền Tây

Đến cả cách ngồi ăn của chồng và mẹ chồng Vy Võ cũng rất Việt Nam

Hầu hết mọi sinh hoạt đều diễn ra tại gia đình nhà thông gia. Chỉ riêng việc nghỉ ngơi, bố mẹ chồng của Vy mới chuyển sang khách sạn ở để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái. Ngoài ra, mọi hoạt động khác thì bố mẹ chồng người Pháp đều thể hiện sự thích thú, mong muốn được trải nghiệm.

Phía dưới các đoạn clip, cộng đồng mạng dành nhiều sự ngưỡng mộ bởi cách tiếp đón nồng hậu của gia đình Vy với thông gia nước ngoài. Bên cạnh đó, netizen cũng không quên dành lời khen khi 2 sui gia người Pháp cực hoà nhập với văn hoá, cuộc sống ở miền Tây.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hai ông sui gia thân nhau ghê, đi đâu cũng khoác vai chụp ảnh, đáng yêu quá”.

- “Nhìn bố mẹ chồng là biết mê Việt Nam lắm rồi. Đặc biệt là bố chồng, hoà tan luôn, nhìn ông rất vui vẻ và thích thú”.

- “Một trải nghiệm quá thú vị. Nhưng tui ấn tượng 2 ông sui gia nha. Nhìn bố chồng người Pháp của bạn là Việt Nam lắm rồi đó, gì cũng biết làm rồi”.

- “Cảnh 2 ông rủ nhau tắm sông thấy vừa hài hước mà vừa ngưỡng mộ. Hai bên gia đình quá vui vẻ, hạnh phúc”.

- “Xin vía chị để lấy chồng có gia đình chồng cởi mở, vui vẻ như vậy”.