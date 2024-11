2 tàu sân bay Nhật biên chế F-35B Mỹ để đối phó tình hình nóng

Tuần này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu sân bay trực thăng JS Kaga (DDH-184) của Lực lượng Phòng vệ trên Biển nước này đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm với tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35B Lightning II ngoài khơi bờ biển California của Mỹ.

JS Kaga đã tham gia các cuộc thử nghiệm F-35B ở Mỹ kể từ ngày 19 tháng 10, nhằm chuẩn bị cho việc Lực lượng Phòng vệ trên Biển của Nhật Bản vận hành máy bay chiến đấu tàng hình trên các tàu sân bay trực thăng lớp Izumo, vốn được nước này định danh thuộc lớp tàu “khu trục hạm chở trực thăng”.

Được biết, máy bay F-35B tiến hành thử nghiệm trên tàu JS Kaga là máy bay thử nghiệm của Hoa Kỳ được giao cho Phi đội Đánh giá và Thử nghiệm Trên không “Salty Dogs” 23 (VX-23), với các phi công thử nghiệm F-35 đến từ Lực lượng thử nghiệm tích hợp ở căn cứ không quân trên sông Patuxent (Pax ITF).

Các cuộc thử nghiệm F-35 trên tàu DDH-184 là cuộc thử nghiệm thứ hai do JMSDF thực hiện với F-35B.

Vào ngày 3 tháng 10 năm 2021, chiếc đầu tiên thuộc lớp Izumo là JS Izumo (DDH-183) đã tiếp nhận hai chiếc F-35B của Phi đội tấn công máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 242 (VMFA-242) có trụ sở tại Trạm Thủy quân lục chiến Iwakuni, Nhật Bản.

Cả Izumo và Kaga ban đầu đều được chế tạo như tàu sân bay trực thăng nhưng đang được chuyển đổi để vận hành F-35B.

Izumo đã hoàn thành quá trình chuyển đổi giai đoạn đầu tiên vào năm 2021, bao gồm nâng cấp sàn bay và thiết bị hạ cánh, sơn lại đường viền sàn và phủ lớp phủ chịu nhiệt lên sàn để có thể chịu được nhiệt do khí thải của động cơ F-35B tạo ra.

Giai đoạn chuyển đổi thứ hai cho Izumo có khả năng bắt đầu vào cuối năm nay hoặc trước tháng 4 năm sau theo mục tiêu của “Năm tài chính 2024” (năm tài chính của Nhật Bản kéo dài từ ngày 1 tháng 4 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau), sẽ bao gồm việc chuyển đổi boong hình chữ nhật cùng với việc cấu hình các ngăn và thành phần bên trong cho hoạt động của F-35B, bao gồm các kho chứa đạn dược F-35B.

Cấu hình chính xác của phần bên trong sẽ dựa trên kết quả thử nghiệm của Kaga, trong đó JMSDF sẽ thử nghiệm các chuyển động thực tế của F-35B trên bố cục boong mới của Kaga.

Vì Izumo ban đầu sẽ trải qua quá trình chuyển đổi boong trước, nên sẽ có đủ thời gian để phân tích kết quả thử nghiệm của Kaga và xác định cấu hình nội thất tối ưu cho các sửa đổi nội thất.

Izumo dự kiến sẽ hoàn thành các sửa đổi của mình vào cuối năm tài chính 2026, sau đó Kaga sẽ tiến hành công việc tái cấu hình nội thất sau khi Izumo quay trở lại hạm đội.

Còn JS Kaga đã trải qua quá trình chuyển đổi giai đoạn đầu tiên rộng rãi hơn bắt đầu vào năm 2022 và hoàn thành vào ngày 29 tháng 3 năm nay, trong đó sàn bay mũi tàu được sửa đổi từ hình thang thành hình chữ nhật tương tự như các tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp và America của Hoa Kỳ, cùng với việc cũng thực hiện các công việc cải tiến tương tự như trước đó trên Izumo.

Được biết, sở dĩ Nhật Bản ráo riết chuyển đổi các tàu sân bay trực thăng sang mô hình tàu đổ bộ tấn công mang F-35B của Mỹ là nhằm tạo đối trọng với biên đội 03 tàu sân bay thực thụ của Hải quân Trung Quốc, trong đó, 02 tàu đã được biên chế là CV-16 Liêu Ninh và CV-17 Sơn Đông, cùng với 01 tàu khác đang trải qua quá trình thử nghiệm tại nhà máy.

Tuy nhiên, các tàu sân bay Trung Quốc được cho là có tính năng kém hơn so với 2 tàu sân bay lớp DDH của Nhật Bản, do chúng đều chỉ được biên chế tiêm kích hạm phi tàng hình thế hệ thứ 4 là J-15, được nhái lại từ tiêm kích hạm Su-33 được sản xuất dưới thời Liên Xô, mà Hải quân Nga hiện đã không còn sử dụng, do tầm bay ngắn, lượng bom đạn và nhiên liệu mang theo quá ít.