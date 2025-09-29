2 số điện thoại bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng đăng tải thông tin cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức mua bán hàng hóa online để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một trong những chiêu trò phổ biến là yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền này.

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lưu Thanh Bảo (SN 1993, trú tại phường 8, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 11/2024, đối tượng Lưu Thanh Bảo (SN 1993, trú tại phường 8, TP.HCM) đã lập tài khoản Facebook tên “Lưu Bảo” để rao bán các mặt hàng trang trí dịp lễ Tết như cây thông Noel, đèn nháy, đồ thủ công… Sau khi chia sẻ bài viết vào nhiều hội nhóm mua bán, Bảo sử dụng số điện thoại 0342.867.523 và tài khoản Zalo tên “Hoàng Phong” để liên hệ với khách hàng.

Khi có người mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bảo lập tức cắt đứt liên lạc và không giao hàng như cam kết. Với những khách đặt số lượng lớn, Bảo còn gửi hàng mẫu miễn phí để tạo niềm tin, sau đó mới tiến hành chiếm đoạt số tiền lớn từ đơn hàng chính.

Người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số lạ; cẩn trọng khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội hoặc các hình thức trực tuyến... (Ảnh minh hoạ)

Không dừng lại ở đó, Bảo còn dùng thêm số điện thoại 077.606.035, giả danh nhân viên nhà xe gọi điện cho khách để xin lỗi vì giao hàng chậm, nhằm kéo dài thời gian và đánh lạc hướng nạn nhân.

Thủ đoạn của đối tượng được đánh giá là tinh vi, có tính toán kỹ lưỡng và đã gây thiệt hại cho nhiều người tiêu dùng. Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Lưu Thanh Bảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội hoặc các hình thức trực tuyến. Người tiêu dùng cần xác minh danh tính người bán, tìm hiểu độ uy tín, không chuyển tiền đặt cọc trước khi có đủ thông tin tin cậy.

Đặc biệt, người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như số tài khoản, mã OTP, mật khẩu và không truy cập các đường link lạ. Ưu tiên giao dịch trên các sàn thương mại điện tử uy tín có chính sách bảo vệ người mua rõ ràng.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an hoặc các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội không rõ ràng, tránh giao dịch với những người không có địa chỉ kinh doanh cụ thể, không có đánh giá uy tín từ người mua khác.