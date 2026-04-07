2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng là mẹ con, thái độ khi công an đến làm việc

Lam Giang (Tổng hợp) |

Ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho rằng, hành động của 2 phụ nữ đánh người cần phải được chính quyền xử lý quyết liệt.

Liên quan đến sự việc người phụ nữ cố vượt rào chắn tàu hỏa, sau đó cùng 1 người khác hành hung nhân viên gác tàu, xảy ra tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng tối 6/4, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM sáng 7/4, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã báo cáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo ông Sơn, thông tin ban đầu, 2 phụ nữ đánh nữ nhân viên đường sắt có quan hệ mẹ - con. 2 người này và người chồng còn có thái độ coi thường khi công an đến làm việc, đòi lao vào để tiếp tục đánh 2 nhân viên gác tàu.

2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng là mẹ con, thái độ khi công an đến làm việc - Ảnh 1.

Người phụ nữ cùng con gái đánh 2 nhân viên gác tàu.

2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng là mẹ con, thái độ khi công an đến làm việc - Ảnh 2.

Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho hay, 2 phụ nữ đánh người còn thái độ khi công an tới làm việc.

Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng bày tỏ bức xúc: “Nhân viên đang làm công tác đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi đường sắt, thế mà họ vượt đèn đỏ, đánh người thì đó là hành vi côn đồ, thiếu ý thức”.

Trên báo Người Lao Động, ông Sơn thông tin thêm 2 nữ nhân viên bị đánh là chị T.T.D.T. và N.T.M.T. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. 2 nạn nhân còn hoảng loạn tinh thần, đang tiếp tục được thăm khám, chờ kết quả. Ông Sơn nhấn mạnh hành vi của 2 phụ nữ đánh người cần phải được chính quyền xử lý quyết liệt.

Hiện Công an phường Thanh Khê đang xác minh, làm rõ vụ việc trên.

2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng là mẹ con, thái độ khi công an đến làm việc - Ảnh 3.

2 nữ nhân viên gác tàu hiện đang thăm khám tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, mạng xã hội bất bình khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ cố cho xe máy vượt qua rào chắn tàu hỏa dù rào đã được hạ, đèn tín hiệu bật, tàu sắp đến gần. Khi bị nữ nhân viên gác tàu nhắc nhở, người này đã lớn tiếng, sau đó cùng một phụ nữ khác hành hung 2 nữ nhân viên.

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
