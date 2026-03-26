HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong thương tâm

Trần Thường |

Trong lúc lội qua suối, 3 học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng bị trượt chân, rơi vào khu vực nước sâu, 2 em tử vong.

Tối 26-3, lãnh đạo xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.

2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Khi vớt được lên bờ, cả 2 học sinh đã không qua khỏi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nhóm 11 học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu (gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3) rủ nhau đi dạo tại thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước. Khi đến khu vực Trảy, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi.

Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên đá không tham gia), bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu. Các học sinh còn lại cố gắng kéo lên và cứu được một em, tuy nhiên hai em T.T.H.V và B.T.M.K (cùng 15 tuổi, trú xã Tiên Phước) bị nước cuốn, đuối sức.

Lúc này, nhóm học sinh lập tức chạy đi kêu cứu. Người dân gần đó nhanh chóng có mặt, đưa hai nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu, nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại