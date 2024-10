2 nữ ca sĩ quyền lực đáng sợ nhất showbiz: Dẫn dụ sao trẻ vào hang ổ tội phạm, trơ mắt nhìn 120 người bị hại đời?

Ông trùm nhạc rap Diddy trượt dài sau khi vướng vào vụ án hình sự chấn động toàn cầu. Tội ác tình dục, mại dâm kinh hoàng và tống tiền của nam rapper tai tiếng đã được đưa ra ánh sáng sau nhiều năm bị ẩn giấu. Đến nay, đã có hơn 120 người đệ đơn tố cáo hành vi cưỡng hiếp, hiếp dâm bằng thủ đoạn ghê rợn của Diddy kéo dài hơn 3 thập kỷ.

Trong thời điểm Diddy vướng lao lý, 2 sao nữ đình đám Hollywood này cũng liên tục bị gọi tên vì được công chúng cho là có liên quan đến các việc làm đáng sợ của ông trùm. Và đó chính là Beyoncé cùng Jennifer Lopez. Họ có mối quan hệ thân thiết hay tiệc tùng cùng Diddy. Do đó, Beyoncé và Jennifer Lopez hiện bị xem là 2 người phụ nữ đáng sợ nhất giới giải trí với cáo buộc bao che, tiếp tay cho Diddy và những thế lực đen đứng sau ông trùm lộng hành, hại đời nhiều người.

Beyoncé và Jennifer Lopez được cho là "cùng hội cùng thuyền" với ông trùm Diddy

Beyoncé - tú bà khét tiếng trong "doanh nghiệp tội phạm" của Diddy?

Theo tờ Us Magazine, Beyoncé và ông xã Jay-Z mối thâm tình lâu năm với Diddy. Năm 1997, Jay-Z và Diddy hợp tác trình làng album No Way Out . Nhiều hình ảnh cho thấy rapper giàu nhất thế giới và người vợ quyền lực Beyoncé đã tiệc tùng cùng Diddy. Tuy nhiên, sau ông trùm bị bắt, vợ chồng "ong chúa" đã nhanh tay xóa toàn bộ bài đăng có liên quan đến Diddy trên Twitter. Netizen cho rằng đây là động thái nhằm "thủ tiêu" bằng chứng Jay-Z và Beyoncé có liên quan đến những tội ác của Diddy.

Gần đây, nhà báo Piers Morgan thực hiện cuộc phỏng vấn với ca sĩ Jaguar Wright trong chương trình Uncensored . Đáng chú ý, Wright đã công khai chỉ trích vợ chồng Beyoncé là "quái vật". Cô tuyên bố Jay-Z và Beyoncé "làm hại nhiều nạn nhân hơn cả ông trùm nhạc rap".

Vợ chồng Beyoncé - Jay-Z bị cho là có liên quan đến những tội ác của Diddy

Từ tuyên bố của Jaguar Wright, cư dân mạng nghi ngờ vợ chồng Beyoncé và Diddy là thành viên của 1 hội kín đáng sợ bao gồm nhiều nhân vật cấp cao, nhà tài phiệt, quý tộc và người nổi tiếng. Hội này lập ra để tiệc tùng thác loạn, săn mồi tình dục, buôn bán mại dâm. Từ đây hàng loạt thuyết âm mưu về việc làm đen tối của vợ chồng Beyoncé và Diddy đã được cư dân mạng đặt ra.

Theo tờ Page Six, thời gian qua, Beyoncé đã bị khán giả nghi vấn là "người dắt mối", dụ dỗ nhiều nghệ sĩ trẻ đến với căn cứ địa tình dục của Diddy. Thậm chí, có người còn xâu chuỗi mối quan hệ giữa Beyoncé - Diddy - Justin Bieber và nghi ngờ chính “ong chúa" nhúng tay thao túng đẩy hoàng tử nhạc pop vào bi kịch bị lạm dụng.

Cư dân mạng lan truyền tin đồn "Beyoncé thao túng, dắt mối Justin Bieber" cho Diddy

Không chỉ vậy, cư dân mạng phát hiện "ong chúa" có liên quan đến nhiều sự kiện chấn động ở Hollywood như Adele khi giành kèn vàng Grammy thay vì ăn mừng chiến thắng thì lại có phát ngôn đòi sự công bằng cho Beyoncé, đồng thời bẻ cúp để thể hiện sự tôn trọng với đàn chị hay Harry Styles và Lizzo sau khi thắng Grammy 2023 đều gửi lời cảm ơn đến Beyoncé. Điều này khiến dân tình cho rằng Beyoncé đã dùng quyền lực của mình uy hiếp các nghệ sĩ để họ phải nhắc đến cô với lòng biết ơn khi thành công.

Mọi hào quang của các nghệ sĩ đều dẫn đến chỗ Beyoncé 1 cách khó hiểu. Cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đã dùng quyền lực uy hiếp các ngôi sao để họ phải nhắc đến cô với lòng biết ơn khi đoạt giải thưởng danh giá

Do đó, suốt thời gian qua, trang cá nhân của Jay-Z và Beyoncé bị netizen "khủng bố". Nhiều khán thất vọng, tuyên bố quay lưng khi nhìn thấy Beyoncé xuất hiện với Diddy. Từ đây, "ong chúa" bị tụt mất 5 triệu người theo dõi trên Instagram, chồng cô cũng chịu mức sụt giảm tương tự.

Trước làn sóng tẩy chay, Beyoncé và chồng không lên tiếng làm rõ nghi vấn tham gia vào đường dây buôn bán tình dục hay buôn người của đàn anh Diddy. Cặp vợ chồng siêu sao chỉ yêu cầu nhà báo Piers Morgan gỡ bỏ nội dung cuộc phỏng vấn mang tính chất lợi dụng tin đồn, gán những cáo buộc mơ hồ và sai sự thật vào họ.

Jennifer Lopez - đồng phạm tiếp tay, trơ mắt nhìn Diddy gây án hiếp dâm?

Jennifer Lopez từng là bạn gái của Diddy từ năm 1999 đến 2001. Trong thời gian hẹn hò, nữ ca sĩ nhiều lần tham dự bữa tiệc trắng (White Party) thường niên của bạn trai. Theo cư dân mạng, trong 2 năm quen nhau, giọng ca On The Floor không thể không biết về những việc làm sai trái cũng như tham gia đường dây ngầm của ông trùm tai tiếng.

Jennifer Lopez từng có cuộc tình 2 năm với Diddy

Đáng chú ý, vào ngày 20/10 vừa qua, tờ Page Six đưa tin Diddy đã bị tố đã hiếp dâm 1 bé gái 13 tuổi sau bữa tiệc ở lễ trao giải VMAs năm 2000. Vụ việc gây sốc vì có dính líu đến 2 nghệ sĩ khác ở Hollywood. Trong hồ sơ đệ trình có 19 trang gửi lên tòa án, Jane Doe (tên đã được thay thế), hiện 37 tuổi, nói rằng vụ việc xảy ra sau khi cô vào phòng ngủ để nằm vì cảm thấy đau đầu và choáng váng do uống rượu trong bữa tiệc ngày 7/9/2000. Theo nạn nhân, Diddy đã cùng với 2 người nổi tiếng gồm 1 nam, 1 nữ bước vào phòng với ánh mắt điên cuồng và cưỡng ép cô phục vụ tình dục.

"Diddy đã bế tôi ném cho 1 người nổi tiếng khác (tạm gọi là A). Hắn ta đã cởi quần áo và cưỡng hiếp tôi. Suốt quá trình đó, Diddy và nữ nghệ sĩ B đứng nhìn. Sau A, tới lượt Diddy hãm hiếp tôi, 2 người còn lại đứng nhìn với ánh mắt vô cảm đáng sợ. Tôi đã chống cự bằng cách đánh vào cổ Diddy. Nhờ hành động đó, tôi đã thoát khỏi những ác quỷ tình dục", nạn nhân tường trình lại vụ việc.

Trên MXH, danh tính 2 nghệ sĩ tham gia, chứng kiến tội ác tình dục của Diddy đối với nạn nhân vào năm cô gái 13 tuổi được bàn tán xôn xao. Dân tình nghi ngờ nữ nghệ sĩ mà nạn nhân Jane Doe nhắc đến chính là Jennifer Lopez. Vào năm 2000, Diddy và Jennifer Lopez đã tay trong tay tham dự lễ trao giải VMAs. Thời điểm đó, cặp sao vẫn đang hẹn hò. Do đó, netizen không khỏi nghi vấn Jennifer Lopez đã che giấu tội ác, thậm chí tiếp tay cho nam rapper tai tiếng thực hiện hành vi tình dục xấu xa, đồi bại đối với trẻ vị thành niên. Đối mặt với những lời buộc tội của công chúng, Jennifer Lopez chọn cách phớt lờ.

Nghệ sĩ nữ B chứng kiến tội ác tình dục của Diddy bị nghi ngờ là Jennifer Lopez. Cô và ông trùm từng cùng nhau tham dự lễ trao giải VMAs. Trùng hợp là vụ nạn nhân 13 tuổi bị xâm hại xảy ra sau buổi lễ

Trên MXH, nhiều người suy đoán Jennifer Lopez không dám lên tiếng phủ nhận bởi cô từng là đồng phạm, che đậy tội ác cho Diddy. Ngoài ra, cư dân mạng cho rằng 1 nguyên nhân khác khiến nữ ca sĩ đình đám "ngậm miệng" nhiều năm qua là vì cô bị ông trùm dùng clip nóng khống chế.

Trước đó, trên tờ New York Post, Gene Deal (cựu vệ sĩ của Diddy) cho biết nam rapper lưu giữ video nóng của rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật quyền lực. Hàng loạt video này được ghi lại sau khi những người này tham dự các buổi tiệc thác loạn do Diddy tổ chức. Là bạn gái của Diddy trong thời gian dài, theo cư dân mạng, Jennifer Lopez nhiều khả năng cũng bị quay lại hình ảnh riêng tư nhạy cảm. 1 số thông tin trên MXH cho biết FBI đã tìm thấy clip nóng của Jennifer Lopez trong cuộc khám nhà Diddy vào tháng 3. Chưa rõ nội dung ra sao nhưng đoạn video này đã phá nát cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ và tài tử Ben Affleck.

Jennifer Lopez được cho là đã bao che cho tội ác kinh hoàng của Diddy nhiều năm qua

