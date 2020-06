2 nhân viên xinh đẹp kích dục cho khách giá 300 nghìn đồng/lần trong quán cà phê chòi ở Đồng Nai

Ngày 9/6, Công an xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ, xử lý chủ quán cà phê chòi cho 2 nhân viên kích dục cho khách .



Theo đó, khoảng 21h ngày 6/6, Công an xã Lộc An đã kiểm tra hành chính quán cà phê chòi Khánh Uyên do ông Nguyễn Văn Năm (SN 1980, quê Thanh Hóa) làm chủ quán.

Tại đây, công an phát hiện 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách nam với giá 300 nghìn đồng/lần kích dục tại chòi số 3 và chòi số 4.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán đồng thời lập hồ sơ chuyển cho Công an huyện Long Thành tiếp tục xử lý.