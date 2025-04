2 người vừa bị bắt tạm giam khai mang 4 nghìn kg thịt heo chết đi bán ở đâu?

Tối 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Trần Vũ Lâm (25 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cùng hành vi trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thanh Diệu (35 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom).

3 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 28/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trạm thú y huyện Trảng Bom kiểm tra cơ sở mổ heo trái phép của Lê Văn Tiến (tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom), phát hiện thu giữ là 4.254 kg thịt heo chết đã được pha lóc thành phẩm đang trong tình trạng bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối và mang mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không đảm bảo chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Toàn bộ số thịt heo chết, heo dịch bệnh trên vợ chồng Tiến khai nhận mua của Trần Vũ Lâm và các hộ chăn nuôi khu vực huyện Trảng Bom, nhằm mục đích sử dụng để làm giò chả và cung cấp cho các công ty nấu suất ăn công nghiệp, các cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Theo lời khai của các đối tượng, số thịt heo chết, bốc mùi hôi thối sẽ được dùng để làm làm giò chả và cung cấp cho các công ty nấu suất ăn công nghiệp (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Hành vi của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.