2 người tử vong, 3.000 căn nhà chìm trong nước tại Lâm Đồng: Yêu cầu "khẩn" các chủ hồ thủy lợi phải THÔNG TIN CHÍNH XÁC trước khi xả lũ

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, cập nhật đến 16h ngày 4/12.

Theo đó, tình hình mưa lũ đã làm khoảng 3.296 căn nhà ở các xã, phường khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng bị ngập lụt, có nơi bị ngập sâu; hơn 3.357 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; trên 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; thiệt hại 300m2 diện tích ao nuôi cá. Ước sơ bộ tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 88 tỷ đồng, báo VOV đưa tin.

Tình hình mưa lũ cũng làm 2 người tử vong (một ở xã Hàm Thạnh và một ở xã Hàm Liêm, địa bàn Bình Thuận cũ).

Nhiều khu vực tại Lâm Đồng nước ngập đến nửa căn nhà

Hiện nhiều khu vực vùng biển như xã Hàm Thuận, xã Hàm Liêm, phường Hàm Thắng (tỉnh Bình Thuận cũ) vẫn đang bị ngập. Lực lượng chức năng cùng các phương tiện chuyên dụng đã hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại km1700 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng (gần cầu Bến Lội) vẫn còn ngập nước. Đoạn ngập có chiều dài khoảng 500m, nước ngập gần hết bánh xe tải. Các xe ô tô gầm cao, xe tải, xe đầu kéo có thể di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Tại các khu vực cửa biển cũng đáng báo động khi khoảng 250 tàu bị chìm hoặc trôi dạt ra biển, nhiều tàu đang trong tình trạng nguy hiểm, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc, chỉ thị khẩn cấp toàn bộ các sở, ban, ngành và địa phương tham gia ứng phó. Đặc biệt là việc vận hành, phương án xả lũ của các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Cụ thể, công an tỉnh được giao huy động tối đa lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an xã để hỗ trợ di dời dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được lệnh huy động phương tiện, lực lượng chuyên trách (xuồng, xe chuyên dụng) để tập trung di dời, giải cứu người dân.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên biển, xác minh vị trí khoảng 250 tàu bị chìm, trôi dạt và triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Kiên quyết ngăn không cho tàu ra khơi trong điều kiện nguy hiểm, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

UBND các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương di dời toàn bộ số hộ dân còn trong vùng ngập sâu, tuyệt đối không để người dân bị cô lập.

Sở Công Thương phải chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, phối hợp ngành điện lực ngắt điện kịp thời ở khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn; khôi phục cấp điện sớm nhất có thể tại các khu vực tạm cư và vùng đã an toàn.

Sở Y tế được yêu cầu bố trí nhân viên y tế hỗ trợ tại các điểm tạm cư và chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị, tổ chức các đội cơ động y tế sẵn sàng xử lý cấp cứu.

Người dân Liên Hương đang trục vớt ghe tàu chìm sau khi bị lũ cuốn trôi

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương: Chủ động phối hợp với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra an toàn, điều tiết tràn xả lũ các đập, hồ chứa, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo theo đúng quy định.

Trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp, cần chủ động tham mưu phương án xử lý, tổ chức sửa chữa tạm thời hoặc triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện; phương án ứng phó với thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông báo kịp thời đến các địa phương vùng hạ du về kế hoạch và thời điểm vận hành xả lũ của các hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện; bảo đảm thông tin được truyền đạt đầy đủ, chính xác và liên tục.

Tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình an toàn công trình và triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện phù hợp với diễn biến mưa, lũ; chú trọng công tác chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Chủ động vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện để tiêu thoát nước, bảo đảm phòng, chống ngập lụt, úng hiệu quả cho cây trồng và vùng hạ du trên địa bàn…