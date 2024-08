Ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Cường (SN 1963, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thanh Tuyền (SN 1985, trú tại khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái) cùng Nguyễn Thành Sơn (SN 1993, trú tại khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Đối tượng Tuyền và Sơn (cởi trần) cùng em B. khi bị kiểm tra

Trước đó, hồi 17 giờ 40 phút ngày 17-8, Công an phường Hải Hòa và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Móng Cái phối hợp kiểm tra phòng 403 nhà nghỉ Thế Phúc tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái đã phát hiện 2 đối tượng Hoàng Thanh Tuyền và Nguyễn Thành Sơn có hành vi tổ chức cho em N.K.B. (SN 2010, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), sử dụng ma túy "đá" và Ketamine.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường 2 túi nilon bám dính ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy "đá" và 2 tờ tiền được dùng làm dụng cụ sử dụng Ketamine.

Khai thác nhanh lời khai các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 20 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Trần Duy Cường đang cất giấu trái phép 3 túi nilon đựng tổng số 2,798 gram ma túy "đá" nhằm mục đích bán cho Tuyền và Sơn.

Đối tượng Trần Duy Cường cùng vật chứng thu giữ khi bắt quả tang

Theo thông tin từ Công an TP Móng Cái, em N.K.B. học đến lớp 7 thì bị nhà trường buộc thôi học vì nhiều lần vi phạm kỷ luật do đánh nhau, sử dụng thuốc lá điện tử… Do mâu thuẫn với gia đình nên thiếu nữ này đã bỏ nhà, đi theo bạn bè xấu ra TP Móng Cái và bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.

Hiện, Công an TP Móng Cái đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.