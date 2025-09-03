HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
2 mẹ con chạy xe máy tử vong trên đường: Camera an ninh "bóc" diễn biến ám ảnh

Hương Trà

Một phụ nữ 40 tuổi chạy xe máy, đèo con gái 18 tuổi đã xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn được nhắc đến xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay (3/9) và một phần diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 89H-024.51 do nam tài xế điều khiển trên đường Dương Thị Mười (TP.HCM), theo hướng ra đường Đông Bắc.

Khi đến giao lộ với đường Trương Thị Hoa, phường Trung Mỹ Tây, TP. HCM (trước đây là phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 59G2-934.11 lưu thông cùng chiều phía trước, đang rẽ trái.

Xe máy do người phụ nữ 40 tuổi cầm lái, phía sau chở theo con gái 18 tuổi. Pha va chạm đã khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Trong khi đó,chiếc xe máy bị cuốn vào gầm trước.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và Công an phường Trung Mỹ Tây đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera để làm rõ nguyên nhân.


