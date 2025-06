2 máy bay va chạm tại Nội Bài

Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines xác nhận sự cố xảy ra trong hôm nay (27/6).

Theo đó, máy bay mang số hiệu VN-A863, thực hiện chuyến bay VN7205 hành trình từ Hà Nội đi TPHCM, trong quá trình lăn ra đường băng để chuẩn bị cất cánh , đã va quệt cánh vào phần đuôi của máy bay mang số hiệu VN-A338 đang dừng chờ để thực hiện chuyến bay VN1804 hành trình từ Hà Nội đi Điện Biên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng tại sân bay đã khẩn trương triển khai biện pháp xử lý theo quy trình, đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay. Toàn bộ hành khách trên hai chuyến bay đã được hỗ trợ, sắp xếp chuyển sang các phương án bay thay thế để tiếp tục hành trình.

Hình ảnh hai máy bay va chạm. Ảnh: NLĐ.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 6 tháng đầu năm nay (tính từ 16/12/2024 đến 15/6/2025), hoạt động hàng không trong nước tiếp tục duy trì mức độ an toàn cao khi không xảy ra tai nạn hay sự cố nghiêm trọng (mức B) nào. Mặc dù vậy, có một sự cố uy hiếp an toàn ở mức cao (mức C) và đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cơ quan quản lý ngành hàng không đánh giá, số lượng sự cố uy hiếp an toàn ở mức thấp (mức D) có chiều hướng gia tăng . Cụ thể, từ đầu năm đến nay có 36 sự cố hàng không mức D, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các sự cố mức D, có 17 sự cố liên quan đến hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 17 sự cố do yếu tố con người; 2 sự cố liên quan đến vấn đề thời tiết.

Cục HKVN yêu cầu rà soát, cập nhật các khuyến cáo mới nhất của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng về máy bay và khai thác tàu bay; xây dựng và thực hiện chương trình giám sát an toàn năm 2025 đối với người khai thác, tổ chức bảo dưỡng, đào tạo nhân viên hàng không.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn bay trong các dịp cao điểm tại các sân bay có tần suất hoạt động cao như: Nội Bài , Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh...