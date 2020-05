2 mẫu ô tô hoàn toàn mới vừa ra mắt, giá chỉ hơn 100 triệu đồng

Datsun vừa cho ra mắt thị trường Ấn Độ 2 mẫu xe ô tô hoàn toàn mới mang tên Datsun Go và Go+. Cả 2 mẫu xe này đều đạt tiêu chuẩn khí thải BS6.

Giá bán của chiếc hatchback Go là từ 3,99 - 6,45 lakh (122 - 199 triệu đồng). Trong khi đó, chiếc MPV Go+ có giá bán bắt đầu từ 4,2 lakh (129,3 triệu đồng) và tăng lên 6,9 lakh (212,5 triệu đồng) cho biến thể hàng đầu của xe.



Sự thay đổi lớn trên cả hai mẫu xe Go là động cơ. Vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít nhưng đã được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải BS6.

Động cơ xăng kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp tạo ra công suất 68 mã lực và mô-men xoắn 104Nm, trong khi đó, động cơ xăng kết hợp cùng hộp số tự động CVT (đây là những chiếc xe duy nhất trong phân khúc có tính năng này) tạo ra công suất 77 mã lực.

BS6 Go và Go+ đều có các biến thể như BS6. Danh sách các tính năng của biến thể hàng đầu T(O) bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7,0 inch với Apple CarPlay và Android Auto, gương bên ngoài có thể điều chỉnh bằng điện, gạt nước phía sau, đèn LED và bánh xe hợp kim cắt kim cương 14 inch.

Một tính năng độc đáo của cả 2 chiếc xe so với phân khúc là chúng cùng sở hữu Hệ thống cân bằng điện tử. Thiết kế nội thất và ngoại thất của xe thì không có gì thay đổi. Datsun tính phí 3.000 Rupee (gần 1 triệu đồng) cho khách hàng chọn xe màu bạc.

Để bổ sung linh hoạt trong thanh toán cho khách hàng, Datsun đang cung cấp một số chương trình tài chính mới, như 'Mua ngay và thanh toán vào năm 2021', cho phép khách hàng mua xe ngay bây giờ và bắt đầu trả vào năm tới.

Xét về các đối thủ cạnh tranh, Datsun Go cạnh tranh với các mẫu hatchback khác như Hyundai Santro, Tata Tiago facelift, Maruti Suzuki Wagon R và Maruti Suzuki Celerio, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của Go + MPV là chiếc Renault Triber 7 chỗ.

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, Datsun cũng tung ra thị trường Ấn Độ 2 mẫu xe 4 chỗ ngồi Datsun Go CVT và Datsun Go + CVT. Các phiên bản tự động có thể có hai biến thể là T và T (O). Cả hai phiên bản Datsun Go CVT và Datsun Go + CVT đều được cung cấp bởi cùng một động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,2 lít.

Giá khởi điểm cho chiếc ô tô 4 chỗ ngồi Datsun Go CVT là 5,94 lakh (tương đương khoảng 194 triệu đồng). Còn chiếc Datsun Go + CVT có giá từ 6,58 lakh (khoảng 215 triệu đồng).