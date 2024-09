2 mẫu iPhone 15 bị "xoá sổ" hoàn toàn sau khi iPhone 16 ra mắt

Theo TechRadar, Apple đã ngừng sản xuất iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sau khi sản phẩm mới mới nhất hiện nay của hãng - iPhone 16 ra mắt. Trên trang web của Apple Store Online Việt Nam thì 2 mẫu iPhone này cũng đã "bốc hơi". Cùng số phận với 2 mẫu cao cấp này là iPhone 13 cũng đã chính thức bị ngừng sản xuất.

Hai mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chính thức bị khai tử

Tuy nhiên nếu theo dõi quá trình "khai tử" hằng năm của Apple thì điều này hẳn cũng không phải là quá sốc. Nhưng có một điểm đáng nói là với những ai muốn trải nghiệm Apple Intelligence, bộ công cụ AI của Apple thì đây lại là điều gây cản trở.

Bởi đến hiện tại, khi mà iPhone 16 chưa có mặt trên thị trường thì iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max là 2 chiếc điện thoại duy nhất có khả năng sở hữu các tính năng sắp ra mắt của Apple Intelligence như kiểm tra chính tả, Genmoji và cải tiến Siri. Nhưng người dùng sẽ không thể mua chúng từ Apple nữa. Thay vào đó, họ chỉ có thể mua từ các đại lý hoặc mua iPhone cũ đã qua sử dụng.

Với kết quả này, người dùng muốn mua sản phẩm mới từ Apple để sử dụng Apple Intelligence chỉ có thể lựa chọn các mẫu iPhone 16 mới ra mắt

Còn những dòng iPhone vẫn tiếp tục được sản xuất bao gồm: iPhone SE, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max thì chỉ có 4 mẫu iPhone 16 là có thể sử dụng công nghệ AI mới.

Dù rằng hiện tại người dùng vẫn có thể mua iPhone 15 Pro và Pro Max từ các đại lý, tuy nhiên việc các dòng này bị ngừng sản xuất cũng đồng nghĩa tình trạng khan hàng, cháy hàng có thể xảy ra. Từ đó, giá iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có thể sẽ tăng nhẹ thay vì giảm giá.

Hiện tại, các đại lý Việt Nam chào bán iPhone 15 Pro có giá từ 25 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Mức giá của iPhone 15 Pro Max phiên bản 256GB là 29,4 triệu đồng. Đây là mức giá gần như không đổi suốt thời gian gần đây.

Mức giá của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cho phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn lần lượt là 25 triệu đồng và 29,4 triệu đồng

Tại Việt Nam, loạt iPhone 16 sẽ chính thức cho phép đặt hàng vào ngày 20/9 và mở bán từ ngày 27/9. iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có giá bán không đổi so với thế hệ tiền nhiệm, cụ thể như sau:

- iPhone 16 Pro 128GB: 28.999.000 đồng

- iPhone 16 Pro 256GB: 31.999.000 đồng

- iPhone 16 Pro 512GB: 37.999.000 đồng

- iPhone 16 Pro 1TB: 43.999.000 đồng

- iPhone 16 Pro Max 256GB: 34.999.000 đồng

- iPhone 16 Pro Max 512GB: 40.999.000 đồng

- iPhone 16 Pro Max 1TB: 46.999.000 đồng

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max không tăng giá so với dòng iPhone 15 tiền nhiệm

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sở hữu thiết kế sang xịn và mạnh mẽ với nhiều điểm mới: Màn hình lớn hơn, nút chụp mới, nâng cấp camera, Apple Intelligence và chip A18 Pro cao cấp nhất...