2 lần trúng số trong vòng 8 ngày, chàng trai vội nhờ chủ đại lý làm một việc liên quan Thần Tài -Thổ Địa khiến nhiều người tò mò

Liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ với Báo Người Lao Động về việc vừa đổi thưởng 800 triệu đồng cho một nam thanh niên may mắn trúng giải an ủi 16 vé Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều ngày 2/4.

Được biết, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2/4, chàng trai này trúng 16 tờ giải an ủi đài Bình Thuận, tổng trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Cọc vé có dãy số may mắn 504476, trong khi giải độc đắc của đài này là 404476.

Trong vòng 8 ngày, một nam thanh niên ở Vĩnh Long đã 2 lần trúng giải nhất và giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Duy

Sau khi trúng số, anh chàng lập tức chuyển 15 triệu đồng cho anh Duy, ghi rõ nhờ đại lý dùng 10 triệu đồng phát quà cho người khó khăn trong bệnh viện, 1 triệu đồng nhờ mua trái cây, bông cúng Thần tài, Thổ địa và 4 triệu còn lại anh chàng tặng đại lý.

Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh niên, trước đó ít ngày, anh chàng này cùng trúng 5 tờ vé số giải nhất xổ số Bạc Liêu ngày 24/3. Những tờ vé may mắn có dãy số cuối là 10985, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Sau khi nhận thưởng, anh chàng liền chuyển cho đại lý 1 triệu đồng nhờ "mua đồ cúng ông Thần tài, Thổ địa giúp". Dù bất ngờ, phía đại lý cũng hỗ trợ thực hiện yêu cầu của khách.

Câu chuyện về chàng trai trúng số 2 lần liên tiếp chưa đầy 10 ngày nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người tỏ ra thích thú và “xin vía” may mắn từ nam thanh niên.