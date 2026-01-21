2 lần phá sản của chủ nhận loạt hit trăm triệu view, nhạc viral vẫn lỗ nặng

Only C là một trong những nhà sản xuất - nhạc sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt, đứng sau nhiều bản hit đình đám và từng sở hữu vị trí vững chắc trong ngành suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là những giai đoạn thăng trầm mà không phải ai cũng biết.

Mới đây, một đoạn video được Only C trực tiếp đăng tải trên kênh Only C Podcast đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi nam nhạc sĩ thẳng thắn chia sẻ về việc bản thân từng phá sản tới hai lần. Trong đó, lần phá sản thứ hai diễn ra vào năm anh 34 tuổi, sau khi đại dịch đi qua và gần như cuốn trôi mọi thứ anh từng có.

Only C chia sẻ về những khó khăn trước đó

Câu chuyện được Only C chia sẻ khi một người hâm mộ tâm sự rằng bản thân vừa phá sản ở tuổi 30 và lo lắng liệu làm lại ở độ tuổi này có quá trễ. Trả lời người hâm mộ, nam nhạc sĩ cho biết hiện tại anh sắp bước sang tuổi 38 và đã trải qua lần phá sản thứ hai khi 34 tuổi - tức lớn hơn người hâm mộ đó 4 tuổi. Sau 4 năm, anh dần gây dựng lại được cuộc sống, công việc và những giá trị đã mất. Theo Only C, thời điểm đó anh buộc phải bắt đầu lại từ đầu: “Để C nói với bạn điều này, năm nay C 38 tuổi, còn 2 tháng nữa C sẽ tròn 38 tuổi và C phá sản lần 2 năm C 34 tuổi, là C lớn hơn bạn 4 tuổi, qua mùa dịch C chả còn cái gì nữa hết, ngay cả người thân bên cạnh mình cũng không còn luôn, từ một cảnh một chàng trai sung túc, trong gia đình có đầy đủ mọi thứ, có sự nghiệp, có một gia đình êm ấm, có mọi thứ xung quanh mình, đùng một cái qua một cái biến cố mình còn có mình và mình phải bắt đầu công việc lại từ đầu, mọi thứ gần như bắt đầu từ số không đó, thậm chí số âm luôn mình phải mang nợ nữa, nhưng đến bây giờ sau 4 năm C lại có được tất cả mọi thứ.”

Only C nhìn nhận những gì mình đang có ở thời điểm hiện tại chỉ là “tạm”, không phải quá dư dả, nhưng đủ để tiếp tục sống và bước tiếp. Theo nam nhạc sĩ, điều quan trọng nhất sau thất bại không phải là vội vàng tìm cách làm gì tiếp theo, mà là chấp nhận sự thật rằng bản thân đã phá sản. Khi đã chấp nhận đứng ở vạch xuất phát, con người mới có thể bắt đầu lại một cách tỉnh táo.

Only C nhìn nhận những gì mình đang có ở thời điểm hiện tại chỉ là “tạm” (Ảnh: FBNV)

Nam nhạc sĩ ví hành trình làm lại như “chơi lại game từ đầu”, nhưng khác ở chỗ bản thân đã có kỹ năng, kinh nghiệm và bài học từ những lần vấp ngã trước đó. Việc chấp nhận nỗi đau cũng là một cách để nỗi đau trở nên nhẹ hơn, từ đó từng ngày, từng tháng mọi thứ sẽ dần tốt lên. “Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó”, quan trọng là phải rút ra được bài học vì sao mình thất bại để con đường phía trước trở nên vững vàng, cân bằng và ổn định hơn.

Bên cạnh đó, Only C cho rằng tư duy “làm giàu nhanh” là điều cần gạt bỏ. Việc làm ăn không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân mà còn liên quan đến thời thế, môi trường, cộng đồng và nền tảng kiến thức. Muốn khởi nghiệp hay làm lại, mỗi người cần xây dựng cho mình một nền tảng hiểu biết đủ sâu, đủ rộng cùng những mối quan hệ đủ bền vững để có thể bắt đầu lại một cách chắc chắn.

Trước đó không lâu, Only C cũng từng nhắc đến thất bại tài chính nặng nề xoay quanh ca khúc Có Lẽ Anh Chưa Từng . Dù MV được đầu tư với chi phí lớn và thực hiện rất chỉn chu, nhưng thời điểm ra mắt trùng với dịch bệnh khiến toàn bộ show diễn bị hủy. Đồng thời, việc nhiều bản remix không bản quyền lan truyền đã làm phân tán lượt nghe từ bản audio gốc, khiến dự án dù rất viral nhưng không thể bù đắp chi phí đầu tư. Với Only C, đây là một bài học đắt giá nhưng cần thiết trong sự nghiệp.

Only C cũng từng nhắc đến thất bại tài chính nặng nề xoay quanh ca khúc Có Lẽ Anh Chưa Từng (Ảnh: FBNV)

Trong sự nghiệp âm nhạc, Only C từng là cái tên gắn liền với hàng loạt bản hit nổi bật của Vpop như Anh Không Đòi Quà, Có Lẽ Anh Chưa Từng, Yêu Là Tha Thu, Quan Trọng Là Thần Thái, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Ghen, Em Chưa 18… Các sản phẩm do Only C sáng tác hoặc sản xuất từng phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường, góp phần định hình xu hướng âm nhạc đại chúng trong nhiều giai đoạn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp của Only C có phần trầm lắng hơn so với thời kỳ đỉnh cao. Nam nhạc sĩ ít xuất hiện với vai trò ca sĩ, chủ yếu hoạt động ở hậu trường, tập trung vào sản xuất âm nhạc, hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ và phát triển các dự án cá nhân. Dù không còn thường xuyên tạo ra hiệu ứng bùng nổ, Only C vẫn được đánh giá là nhà sản xuất có tư duy hiện đại, kinh nghiệm dày dặn và vị thế riêng trong ngành.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Only C từng là cái tên gắn liền với hàng loạt bản hit nổi bật của Vpop (Ảnh: FBNV)

Chính vì vậy, những chia sẻ thẳng thắn về phá sản, thất bại tài chính và hành trình làm lại từ đầu của Only C càng nhận được sự quan tâm và đồng cảm lớn từ công chúng, cho thấy một góc nhìn chân thực phía sau ánh hào quang của một nhạc sĩ từng ở vị thế hàng đầu Vpop.