2 lần Diệu Nhi sinh con

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại sân bay cùng hai nhóc tỳ, một bé trai, một bé gái. Dù cả hai đều đội mũ, ăn mặc đơn giản và không để lộ mặt con, nhưng dáng dấp, phong cách thân thuộc khiến dân mạng gần như chắc chắn đây chính là vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú. Ngay lập tức, hình ảnh này khiến cộng đồng mạng "đào" lại hành trình hai lần Diệu Nhi mang thai và sinh con, vốn được nữ diễn viên giữ kín tuyệt đối suốt nhiều năm qua.

Diệu Nhi và Anh Tú bị bắt gặp đưa 2 con đi chơi ngày cuối tuần

Lần đầu Diệu Nhi mang thai và sinh con

Khoảng giữa năm 2021, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin 1 nữ diễn viên hài vừa chào đón con gái đầu lòng. Với loạt chi tiết gợi ý, cái tên Diệu Nhi bất ngờ trở thành tâm điểm nghi vấn. Thời điểm đó, nhiều khán giả phát hiện nữ diễn viên bỗng ít hoạt động, không xuất hiện ở sự kiện và chỉ đăng tải những hình ảnh cũ. Thông qua những vlog quay ở quê, Diệu Nhi liên tục diện đồ rộng, che khéo vòng hai và gần như không tham gia bất kỳ dự án mới nào. Cùng thời gian trên "team qua đường" tung bức ảnh từng bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại một phòng khám thai nổi tiếng.

Diệu Nhi bị bắt gặp đi khám thai vào năm 2021, cả hai che chắn cẩn thận

Khi đó, Diệu Nhi về quê quay vlog, nhiều góc ảnh lộ bụng nhô lên rõ

Trước loạt hint này, Diệu Nhi "đánh lạc hướng" khi mở livestream nhưng chỉ zoom cận mặt chứ không để lộ dáng vóc. Đến tháng 9/2021, Diệu Nhi vô tình để lộ bức thư nói lên tất cả. Cụ thể, nữ diễn viên chủ động khoe nhận được một tấm thiệp viết tay có nội dung: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Việc người tặng quà đề cập đến "thiên thần nhỏ" làm công chúng cho rằng nữ nghệ sĩ hài đã lên chức mẹ bỉm.

Tính đến hiện tại, bé gái đầu lòng của Diệu Nhi và Anh Tú đã tầm 4 tuổi. Hồi tháng 4/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ca sĩ Anh Tú chơi game và vô tình để lộ khoảnh khắc Diệu Nhi bên một bé gái tầm 1 giây ở cuối. Nhiều người nhận xét khuôn mặt của cô bé xuất hiện trong clip này xinh xắn, đường nét rất giống với Anh Tú. Bé còn đang được Diệu Nhi ân cần chăm sóc.

Anh Tú từng "trượt tay" lộ hình ảnh Diệu Nhi chăm sóc cho con gái

Lần thứ 2 gia đình Diệu Nhi - Anh Tú đón nhóc tỳ

Đến giữa năm 2024, tin đồn Diệu Nhi mang thai lần hai lại xuất hiện. Diệu Nhi bắt đầu lộ những dấu hiệu bầu bí vào khoảng tháng 8/2024, khi đó cô được cho rằng đã bước qua 3 tháng đầu của thai kỳ. Cộng đồng mạng tinh ý nhận ra cô thay đổi phong cách thời trang rõ rệt, thay vì năng động, cá tính, Diệu Nhi ưu tiên váy suông, áo thun dáng dài và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Lần mang thai thứ 2, Diệu Nhi vẫn làm việc, cô chọn váy thùng thình khi lên sóng chương trình

Cuối tháng 10/2024 đến đầu tháng 11/2024, Diệu Nhi gần như rất hạn chế sử dụng mạng xã hội. Trùng hợp là cùng thời điểm này, "team qua đường" cũng cho biết đã bắt gặp Diệu Nhi tại bệnh viện. Trong lần tái xuất vào cuối tháng 11/2024, Diệu Nhi đã tự tin diện đồ khoe vóc dáng thon gọn, đu trend đội khăn bước xuống xe giống G-Dragon. Trend này chỉ mới xuất hiện từ đầu tháng 11/2024, vì thế có thể khẳng định rằng đây chính là những hình ảnh mới nhất của Diệu Nhi chứ không phải tự đào lại "xả kho" khoảnh khắc cũ. Thời điểm Diệu Nhi sinh con thứ 2 được cho là vào khoảng cuối năm 2024. Nhóc tỳ thứ 2 của cặp đôi là bé trai, hiện đã gần 1 tuổi.

Vào cuối năm 2024, Diệu Nhi mới trở lại đường đua khoe sắc vóc, tự tin diện đồ ôm sát

Diệu Nhi, Anh Tú có một hành trình yêu đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi gặp nhau năm 2015, cùng hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ và nhanh chóng "phim giả tình thật". Trong khi Diệu Nhi nổi tiếng là nữ diễn viên hài duyên dáng, Anh Tú lại mang hình ảnh điềm tĩnh, ấm áp, cả hai bổ khuyết cho nhau và cùng nhau trưởng thành trong nghề. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, năm 2022, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới lãng mạn. Từ đó đến nay, vợ chồng Anh Tú gần như nói "không" với những nội dung về đời tư. Họ không chia sẻ hình ảnh con cái, không khoe khoang hôn nhân, và luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc, gia đình. Dù chưa từng công khai thừa nhận việc đã sinh con, nhưng nhìn cách họ đồng hành, bảo vệ tổ ấm nhỏ và hạn chế tối đa ồn ào, khán giả càng thêm yêu mến.