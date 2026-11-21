HLV Sven Vermant của U17 Bỉ đã có những chia sẻ sau trận đấu với U17 Việt Nam.

Được đánh giá là ứng viên vô địch U17 World Cup 2026, nhưng U17 Bỉ đã bị U17 Việt Nam chọc thủng lưới tới 2 lần trong trận ra quân. Chiến thắng với tỉ số sát nút 3-2 rõ ràng chưa thể làm hài lòng đương kim á quân châu Âu.

HLV Sven Vermant của U17 Bỉ chia sẻ sau trận đấu với U17 Việt Nam: "Thực sự thì trận đấu quá căng thẳng. Điều quan trọng nhất là các học trò của tôi đã tìm được đường vào khung thành đối phương".

HLV Sven Vermant

Anthony Philips - một trong các cầu thủ ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam - bày tỏ sự hào hứng sau chiến thắng: “Chúng tôi không bao giờ nản lòng, ngay cả sau khi để thủng lưới bàn thắng sớm. Tất nhiên, tôi cũng rất vui với bàn thắng của mình. Chúng tôi sẽ mang ý chí chiến thắng đó vào trận đấu tiếp theo. Chúng tôi thực sự là một đội rất mạnh".

U17 Bỉ đã sử dụng đội hình có thể coi là mạnh nhất trong trận đấu với U17 Việt Nam. Tổng giá trị đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ" lên tới 11,1 triệu euro (khoảng 306 tỷ đồng), bao gồm cả tiền vệ được định giá 5 triệu euro Xander Dierckx.

Lượt trận tiếp theo vòng bảng, U17 Bỉ sẽ chạm trán U17 Mali trong khi U17 Việt Nam so tài với U17 New Zealand.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

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