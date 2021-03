2 học sinh lớp 5 đạp xe 140km 'trốn' nhà từ Thái Bình vào Thanh Hoá và câu chuyện xúc động phía sau

Sáng 13/3, trên mạng xã hội đăng tải tờ rơi của gia đình anh Phạm Văn Hải (36 tuổi, trú xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) với nội dung tìm con trai Phạm Văn Khánh (học lớp 5). Sau khi đi học lúc 6h15, cháu cùng một người bạn cùng lớp tên Nguyễn Viết M. đã không tới trường.

Đến 21h cùng ngày, gia đình mới hay tin 2 cháu đạp xe vào tận Thanh Hoá với quãng đường khoảng 140km nên thông báo lên Facebook để mọi người biết.

Sáng 14/3, chúng tôi liên hệ với anh Hải để tìm hiểu về sự việc. Vẫn tâm trạng "vừa sợ vừa mừng", anh chia sẻ: "Lúc 6h15, cháu được mẹ đưa đi học như mọi lần. Sau khi mẹ cháu mua xôi thì không thấy cháu đâu. Nghĩ cháu đã vào lớp nên vợ tôi ra về. Đến giờ học, thầy giáo gọi điện báo không thấy cháu đến nên gia đình hốt hoảng đi tìm".

Hình ảnh cammera người dân ghi lại 2 học sinh đạp xe từ Thái Bình vào Thanh Hoá

Anh Hải kể, mọi người đã chia nhau tìm tất cả những nơi cháu có thể đến nhưng không tìm thấy. Đến 21h tối, công an và bà ngoại ở xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) gọi điện báo cháu đang ở trong đó.

"Gia đình thực sự bất ngờ, không nghĩ rằng cháu đã đạp xe vào tận trong với quãng đường mọi lần tôi đưa cháu đi gần 140km", anh Hải ngỡ ngàng kể lại.

Nói về lý do cậu con trai vượt hơn 100km vào nhà bà Ngoại, anh Hải kể: "Tối hôm trước, tôi nói với vợ ngày 17/3 sẽ vào Thanh Hoá để giỗ đầu ông ngoại, con trai sẽ để ở nhà học nên không cho vào. Biết chuyện nên cháu đã thu xếp sách vở để "trốn" đi trước. Người bạn cùng lớp tên Nguyễn Viết M. cũng có bà trong đó nên 2 cháu rủ nhau đi cùng".

Theo anh Hải, bà ngoại thấy cháu gọi cửa là khoảng 21h, bà tưởng cháu xuống cùng bố mẹ nhưng cháu đi một mình. Hai bà cháu liền ôm nhau khóc. Lúc tới nhà bà thì cậu bạn M. không vào mà quay trở lại thì được lực lượng công an xã đi tuần bắt gặp. Sau khi đưa về trụ sở, công an xã đã gọi điện gia đình đến đón.

Gia đình hốt hoảng đăng thông tin tìm cháu trước đó

"Nếu cháu trốn đi chơi bời, tôi phải đánh 1 trận, nhưng cháu nói nhớ bà và muốn ở với bà nên mang theo hết sách vở để ở cùng bà. Nghe xong vợ tôi lại xúc động ôm con vào lòng. Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến mọi người, chính quyền địa phương các xã đã giúp đỡ tìm thấy cháu", anh Hải nói thêm.

Sáng 14/3, thông tin với chúng tôi lãnh đạo Công an xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) cho hay, vào 22h ngày ngày 13/3, tổ công tác công an xã Đại Lộc đang làm nhiệm vụ tại thôn Đại Sơn thì nhận được tin báo của quần chúng nhân về cháu nhỏ trong tình trạng đói lả bên quốc lộ 1A.

Sau khi tổ công tác cùng người dân đưa cháu về trụ sở, cháu được ăn no đã tỉnh táo và kể lại sự việc. Sau khi xác minh với phía Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), gia đình được thông báo vào đón cháu về an toàn.