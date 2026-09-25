2 Gen Z trúng hơn 15 tỷ đồng Vietlott: Người vẫn đi làm, người cân nhắc kỹ trước khi tiêu

Hai nam Gen Z tại Hà Nội và Vĩnh Long trở thành tỷ phú khi trúng thưởng Vietlott lần lượt gần 9,6 tỷ đồng và hơn 6,2 tỷ đồng.

Hai nam Gen Z trúng gần 16 tỷ đồng từ Lotto 5/35. Sau khi nhận thưởng, một người dự định gửi tiết kiệm và tiếp tục công việc như thường ngày, người còn lại cho biết sẽ cân nhắc kỹ trước khi sử dụng số tiền.

Theo thông tin từ Vietlott, ngày 24/9, daonh nghiệp đã trao giải Độc đắc Lotto 5/35 cho anh N.Đ.V và N.T.N, với tổng giá trị giải thưởng hơn 15,8 tỷ đồng. Hai vé trúng thưởng lần lượt thuộc kỳ quay số mở thưởng ngày 18 và 19/9.

Anh N.Đ.V, đang sinh sống và làm việc tự do tại Hà Nội, nhận giải thưởng 9,64 tỷ đồng. Theo chia sẻ, anh biết đến Vietlott khoảng hai năm trước và thường mua vé với mức 10.000-20.000 đồng mỗi ngày.

Lần trúng thưởng này đến khá bất ngờ. Khi đang đi chơi, anh được một người bạn thông báo giải Độc đắc Lotto 5/35 đã tích lũy gần 10 tỷ đồng. Thấy thời gian bán vé sắp kết thúc, anh quyết định mua một bộ số được lựa chọn ngẫu hứng.

Sau khi biết mình trúng thưởng, anh N.Đ.V cho biết dự định gửi tiết kiệm số tiền nhận được, đồng thời tiếp tục công việc và sinh hoạt như trước. Anh cũng dự định duy trì mức chi cho việc mua vé như hiện tại.

Còn anh N.T.N, người trúng giải độc đắc hơn 6,2 tỷ đồng hiện đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng tại Vĩnh Long.

Anh cho biết bắt đầu mua Vietlott hơn một năm trước. Trong một lần nghỉ ngơi trước khi vào làm buổi chiều, anh mua 6 bộ số, trong đó có những bộ được chọn ngẫu nhiên và một số bộ dựa trên các dấu mốc đặc biệt trong quá khứ. Một trong những bộ số này sau đó trúng giải Độc đắc.

Thời điểm nhận thông báo trúng thưởng, anh N.T.N đang xem tivi cùng bố mẹ. Anh cho biết bất ngờ đến mức phải kiểm tra lại kết quả nhiều lần trước khi chia sẻ với gia đình.

Với khoản tiền hơn 6,2 tỷ đồng, anh cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch sử dụng.

Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, anh N.Đ.V thực nhận khoảng 8,68 tỷ đồng, trong khi anh N.T.N nhận về khoảng 5,59 tỷ đồng. Hai người trúng thưởng cũng dành 300 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội.