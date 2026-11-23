Thanh Hương, Thu Quỳnh - 2 nữ diễn viên được khán giả biết đến qua bộ phim "Quỳnh búp bê" đều chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân bên các con.

Phát sóng năm 2018, bộ phim "Quỳnh búp bê" nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình gây chú ý nhờ đề tài gai góc và diễn xuất ấn tượng.

Tác phẩm cũng góp phần đưa tên tuổi Thanh Hương (vai Lan "cave") và Thu Quỳnh (vai My "Sói") đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của hai nữ diễn viên. Ngoài đời, 2 nữ diễn viên đều chọn làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống đầm ấm bên các con.

Thanh Hương

Sau thành công của bộ phim truyền hình "Quỳnh búp bê", Thanh Hương ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai Lan "cave" có số phận éo le, gai góc nhưng giàu lòng tự trọng. Từ đó, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều bộ phim như "Mùa hoa tìm lại", "Cuộc đời vẫn đẹp sao" và "Người một nhà".

Thanh Hương ghi dấu ấn với vai diễn Lan "Cave" trong "Quỳnh búp bê".

Trái với sự nghiệp ngày càng được chú ý, chuyện tình cảm của Thanh Hương khá kín tiếng. Cô kết hôn từ khi còn trẻ và có hơn 10 năm gắn bó với ông xã là một doanh nhân hơn mình hơn 10 tuổi.

Tuy nhiên, tháng 3/2024, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn. Cô cho biết cuộc hôn nhân khép lại trong êm đẹp, không có người thứ ba, chủ yếu do cả hai quá bận rộn với công việc, dần thiếu đi sự quan tâm và kết nối.

Ngoài đời, nữ diễn viên là mẹ đơn thân của 2 con gái.

Sau đổ vỡ, Thanh Hương trở thành mẹ đơn thân, đưa hai con gái về sống cùng bố mẹ ruột để có thêm sự hỗ trợ từ gia đình. Dù không còn chung sống, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy các con.

Thanh Hương có hai con gái là Hoàng Minh Phương (tên thân mật là Bông, sinh năm 2010) và Hoàng Yến Linh (tên ở nhà là Bống, sinh năm 2012). Tính đến năm 2026, hai cô bé lần lượt khoảng 16 tuổi và 14 tuổi.

Cả hai đều được nhận xét là xinh xắn, có ngoại hình sáng và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Đặc biệt, con gái út Yến Linh từng nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa.

2 con gái của Thu Quỳnh đều xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Nữ diễn viên hiện dành phần lớn thời gian cho công việc, nỗ lực phát triển sự nghiệp và kinh doanh để đảm bảo cuộc sống cho hai con.

Cô từng chia sẻ các bé chính là niềm vui, nguồn động viên lớn nhất của mình. Dù lịch trình đóng phim bận rộn, Thanh Hương vẫn cố gắng dành thời gian gần gũi, trò chuyện và chăm sóc các con mỗi khi có thể.

Thu Quỳnh

Bên cạnh Thanh Hương, Thu Quỳnh cũng là một trong những diễn viên tạo được dấu ấn mạnh mẽ sau thành công của bộ phim Quỳnh búp bê. Trong phim, cô đảm nhận vai My "Sói" - cô gái làng chơi sắc sảo, mưu mô, thủ đoạn và có nhiều màn đối đầu đáng nhớ với nhân vật Quỳnh.

Mý "Sói" là vai diễn nổi bật của Thu Quỳnh.

Lối diễn xuất tự nhiên, ánh mắt sắc lạnh cùng khả năng thể hiện tâm lý nhân vật phức tạp giúp Thu Quỳnh nhận được nhiều lời khen, đưa My "Sói" trở thành một trong những vai phản diện đáng nhớ trên màn ảnh Việt.

Sau bộ phim, cô tiếp tục khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm như "Về nhà đi con", "Hương vị tình thân", "Hành trình công lý" và "Cuộc chiến không giới tuyến".

Ngoài đời, Thu Quỳnh làm mẹ đơn thân của 2 con.

Về đời tư, Thu Quỳnh từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân vào năm 2014 nhưng cả hai ly hôn chỉ sau một năm chung sống. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên một mình nuôi con trai đầu lòng là bé Be.

Tháng 11/2023, cô thông báo mang thai con thứ hai và đến ngày 18/5/2024 hạ sinh con gái, tên thật là Tuệ An, tên thân mật là Tằm. Thu Quỳnh lựa chọn tiếp tục làm mẹ đơn thân, không tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn với bố của bé Tằm.

Con gái út của Thu Quỳnh là bé Tằm (tên thật Tuệ An), con gái Thu Quỳnh, sinh ngày 18/5/2024, hiện khoảng 2 tuổi 6 tháng.

Cô bé được nhận xét có nhiều nét giống mẹ lúc nhỏ, sở hữu đôi mắt to, biểu cảm tinh nghịch và vẻ ngoài đáng yêu. Từ khi còn bé, Tằm đã gây chú ý với những biểu cảm hài hước, lém lỉnh.

Con gái út của Thu Quỳnh được nhận xét là bản sao hồi nhỏ của mẹ.

Nữ diễn viên cũng chủ động giữ kín danh tính người này để bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Cô từng thẳng thắn chia sẻ không muốn mọi người bi kịch hóa hai từ "đơn thân", bởi bản thân cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình.

Hiện tại, Thu Quỳnh sống gần bố mẹ ruột và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình trong việc chăm sóc hai con. Nữ diễn viên vừa hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ, đóng phim truyền hình, vừa tham gia giảng dạy và kinh doanh để chủ động tài chính.

Thu Quỳnh hạnh phúc vì 2 con yêu thương, đùm bọc nhau.

Cô cho biết chưa bao giờ đặt nặng việc yêu cầu bố của các con chu cấp một khoản tiền cố định hằng tháng, bởi muốn tự chủ trong cuộc sống và nuôi dạy con bằng khả năng của mình.

Thu Quỳnh hạnh phúc vì 2 con - bé Be và bé Tằm yêu thương, đùm bọc nhau và thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của 2 anh em lên mạng xã hội.