2 diễn viên nổi tiếng cưới chạy khiến bố mẹ tức tới mức ngã bệnh, dàn sao phản đối kịch liệt

Sáng 2/2, tờ Kbizoom khiến công chúng xôn xao khi bất ngờ đăng tải bài viết về cuộc hôn nhân từng bị cả showbiz Hàn phản đối của 2 diễn viên nổi tiếng Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin. Theo nguồn tin, cặp đôi nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong tác phẩm truyền hình Smile You hồi năm 2009. Chỉ 1 năm sau đó, Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin quyết định kết hôn sau khi đàng gái đã mang thai được khoảng 8 tuần.

Tại thời điểm 2 diễn viên tuyên bố kết hôn, phía gia đình đã có những phản ứng vô cùng gay gắt. Và nguyên nhân đến từ việc mỹ nhân họ Jeon mang bầu và quyết định làm đám cưới khi chỉ mới 23 tuổi - độ tuổi còn quá trẻ để lập gia đình và sinh con tại Hàn Quốc. Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác lên tới con số 9 giữa Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin cũng khiến chuyện tình của họ vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Còn nhớ khi ấy, bố mẹ Jeon Hye Jin sốc và tức giận tới mức ngã bệnh. Thậm chí, bố nữ diễn viên còn phải nhập viện phẫu thuật vì gặp phải tình trạng thoát vị đĩa đệm sau khi cô công bố tin đám cưới.

Bố mẹ Jeon Hye Jin đồng loạt đổ bệnh sau khi hay tin nữ diễn viên cưới chạy bầu

Không chỉ vấp phải những phản ứng gay gắt từ gia đình, cuộc hôn nhân của Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin còn bị đồng nghiệp phản đối dữ dội. Đáng chú ý, nữ minh tinh đình đám Gong Hyo Jin tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi hay tin người bạn thân thiết Lee Chun Hee chuẩn bị cưới mỹ nhân họ Jeon. Trong chương trình Harmless From Today lên sóng hồi năm 2021, Gong Hyo Jin cùng Lee Chun Hee ôn lại chuyện cũ: "Anh còn nhớ lúc anh thông báo với em chuyện kết hôn với Hye Jin không? Em đã sốc đến mức phải hỏi lại: ‘Cái gì cơ? Anh có biết Hye Jin bao nhiêu tuổi không? Anh có mất trí không thế?’ trong cơn tức giận".

Không chỉ có Gong Hyo Jin phẫn nộ mà cả tài tử Gong Yoo cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin quá bất ngờ và đột ngột. Gong Hyo Jin chia sẻ qua chương trình Harmless From Today cách đây 4 năm: "Không phải mình em thấy khó chấp nhận đâu. Đến cả anh Gong Yoo cũng thấy tức giận với anh".

Theo lời Gong Hyo Jin, cô từng phản đối gay gắt cuộc hôn nhân của Lee Chun Hee và Jeon Hye Jin

Cả Gong Yoo cũng tức giận khi hay tin Lee Chun Hee sẽ cưới mỹ nhân họ Jeon

Bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía gia đình và dàn sao Hàn, Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin vẫn quyết định tổ chức hôn lễ theo đúng kế hoạch ban đầu. Đến nay, cặp đôi đã có với nhau 1 cô con gái và tình cảm của 2 vợ chồng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Vì cùng theo đuổi nghiệp diễn, nên họ luôn đồng cảm với nhau trong công việc, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương.

Nam tài tử họ Lee hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn: "Nhìn thấy bà xã và con gái mỗi ngày khiến tôi cảm thấy ấm lòng". Trong 1 buổi giao lưu với truyền thông Hàn, anh còn dành cho người bạn đời nhiều lời khen "có cánh": "Ban đầu, Hye Jin gây ấn tượng cho tôi vì cô ấy là 1 người tươi sáng và năng động. Còn bây giờ, việc được chứng kiến cô ấy làm tốt mọi chuyện trong vai trò 1 người mẹ, 1 người vợ khiến tôi cảm thấy cực kỳ an tâm".

Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin vẫn tổ chức hôn lễ bất chấp sự phản đối từ nhiều phía và sống hạnh phúc tới ngày hôm nay

Lee Chun Hee sinh năm 1979, nhận được nhiều tình cảm của công chúng qua các tác phẩm truyền hình như Only You, Smile You, Law School... Bên cạnh đó, anh còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng khi tham gia chương trình Family Outing và được nhiều khán giả trìu mến gọi bằng nickname "Lọ Lem". Trong khi đó, Jeon Hye Jin sinh năm 1988, cô khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm truyền hình ăn khách như Smile You, Mother, Nhật Ký Tự Do Của Tôi...

Lee Chun Hee - Jeon Hye Jin trở nên quen mặt với nhiều khán giả của làn sóng Hallyu nhờ loạt phim nổi tiếng