Tòa án Quân sự Quân khu 5 (đóng tại TP Đà Nẵng) đã ra quyết định ngày 6-1-2026 tới sẽ xét xử Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Theo kế hoạch, vụ án sẽ được xét xử tại trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô, TP Hà Nội.



Ông Nguyễn Chiến Thắng (phải) và ông Đào Công Thiên hầu toà trong vụ án khác. Ảnh: Kỳ Nam

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương truy tố Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Công ty Phúc Sơn và 2 bị can khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh cùng bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cùng tội danh này, Viện kiểm sát còn truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, và cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các bị can Thắng, Vinh cùng các thuộc cấp tại UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, đất chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cáo trạng xác định trong quá trình chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh. Theo đó, gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Nguyễn Văn Hậu trong một phiên tòa tại TAND TP Hà Nội

Cáo trạng nêu rõ ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tháng 6-2015, doanh nghiệp này đã triển khai lập quy hoạch, huy động vốn bằng các hợp đồng góp vốn đầu tư. Dù, thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hậu "Pháo" đã ký ban hành các quyết định, thông báo…; ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án" với các khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Văn Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.