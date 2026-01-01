2 cực phẩm hôn nhau rực lửa trên thảm đỏ đi vào huyền thoại, đàng gái đẹp áp đảo dàn mỹ nhân khắp cả nước

Chiều 9/1, tờ Koreaboo khiến cộng đồng mạng châu Á dậy sóng khi bất ngờ đăng tải bài viết về cặp đôi ảo Yura (Girl’s Day) - Hong Jong Hyun nổi tiếng nhất nhì show hẹn hò huyền thoại We Got Married.

Yura là mỹ nhân thuộc hàng đẹp nhất Kpop thế hệ 2, lại từng gây tiếng vang lớn khi đánh bại nhan sắc của dàn mỹ nhân khắp Hàn Quốc quy tụ tại cuộc thi Miss Korea 2018 trong lần làm MC ở cuộc thi này. Trong khi đó, Hong Jong Hyun không chỉ đẹp trai nam tính mà còn sở hữu body như tạc tượng, khiến fan “đứng ngồi không yên”. Tên tuổi nam diễn viên gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” khắp châu Á như Moon Lovers, The King Loves,...

2 nghệ sĩ được ghép cặp trong chương trình hẹn hò ảo We Got Married hồi năm 2014. Xuyên suốt show, cặp đôi ảo đã cùng nhau tận hưởng buổi cắm trại bằng xe RV trong tuần trăng mật, đi du lịch đến hòn đảo Jeung và tham gia nhiều hoạt động dành cho couple khác. Chính những tương tác tự nhiên giữa 2 ngôi sao đã giúp họ trở thành cặp đôi được yêu thích hàng đầu lịch sử chương trình We Got Married.

Yura - Hong Jong Hyun nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ khán giả sau khi đảm nhận vai trò cặp đôi ảo trong show We Got Married. Ảnh: Koreaboo

Yura là mỹ nhân nức tiếng Kpop, từng đi vào lịch sử với màn lấn át toàn bộ dàn thí sinh khắp Hàn Quốc tại Miss Korea 2018 trong lần làm MC ở cuộc thi này. Ảnh: Naver

Thậm chí, Yura (váy đen) còn áp đảo nhan sắc Hoa hậu Hàn Quốc 2018 Kim Soo Min khi cả 2 cùng xuất hiện trong 1 khung hình. Ảnh: Naver

Hong Jong Hyun sở hữu nhan sắc chuẩn nam thần cùng thân hình 6 múi cực quyến rũ. Ảnh: Nate

Không chỉ gây sốt qua chương trình We Got Married, cặp đôi ảo Yura - Hong Jong Hyun còn từng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội khi dành cho nhau nụ hôn mãnh liệt theo phong cách của bộ phim kinh điển Cuốn Theo Chiều Gió ngay trên thảm đỏ MBC Entertainment Awards 2014. Sự táo bạo của 2 nghệ sĩ đã khiến nụ hôn ngày ấy đi vào huyền thoại, thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại như 1 trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trên thảm đỏ trong lịch sử Kbiz.

Màn “khóa môi” rực lửa của Yura - Hong Jong Hyun trên thảm đỏ MBC Entertainment Awards 2014 đã gây sốt cộng đồng mạng. Ảnh: Nate

Tới nay, cặp đôi ảo ngày ấy lại tiếp tục khiến mạng xã hội chao đảo khi lần đầu tiên tái hợp kể từ sau 12 năm rời khỏi chương trình We Got Married. Trên kênh YouTube của Yura vào hôm 8/1, Hong Jong Hyun đã bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời, khiến người hâm mộ không khỏi vỡ òa. Trước ống kính, 2 ngôi sao cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp khi tham gia ghi hình cho We Got Married hồi đó. Họ thậm chí còn tái hiện 1 vài phân cảnh đáng nhớ trong show hẹn hò ảo cách đây 12 năm, khiến cả bầu trời kỷ niệm bỗng ùa về với khán giả.