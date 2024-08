Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối thi công hạng mục công trình, không để phát sinh nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố mất an toàn lao động trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu: Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND quận/huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) trên công trường xây dựng .

Trong đó, tập trung các nội dung như an toàn lao động, an toàn thi công, giao thông, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn về điện, vệ sinh môi trường, sạt lở đất…

Hiện trường vụ tai nạn dưới chân cầu Trần Hoàng Na khiến 2 công nhân thương vong.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ trên công trường. Có biện pháp hiệu quả đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công, không để xảy ra rủi ro về tai nạn lao động. Chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố tương tự tại công trường thi công cống dọc chân cầu Trần Hoàng Na.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 23/8, nhà thầu thi công đào hố móng đặt cống thoát nước dưới chân cầu Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), quá trình đào đất, có 2 công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ thì xảy ra sạt lở trên thành hố vùi lấp 2 người. Sự cố khiến một công nhân bị thương, một người bị vùi lấp dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa, thủy triều lên làm đất mềm yếu, sạt lở thành hố cống .

Theo Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ (đại diện chủ đầu tư), nhà thầu thi công là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - CTCP (CIENCO 1) và Công ty CP Cầu 14.