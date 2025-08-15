2 công nhân bị điện giật ngưng tim, ngừng thở: 15 phút "kích hoạt báo động đỏ" đầy căng thẳng

Vụ tai nạn của hai nam công nhân xảy ra vào khoảng 16h50' chiều ngày 14/8 tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới (Quảng Trị). Thời điểm này, 2 nam công nhân - một người 38 tuổi (trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và một người 51 tuổi (trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) đang làm việc thì không may bị giật điện, ngã xuống đường.

Tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử ê-kíp cấp cứu đến hiện trường thực hiện hồi sức tim phổi, hỗ trợ hô hấp và xử trí bỏng điện và đưa các nạn nhân vào khoa Cấp cứu.

Khi các bác sĩ tiếp cận, cả 2 nạn nhân đều đã bất tỉnh, có nhiều vết bỏng do điện, trong đó 1 người có dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở. Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Bệnh nhân sau đó được đưa tới Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình tiếp tục cứu chữa.

Sau khoảng 15 phút cấp cứu, người bệnh có mạch trở lại và huyết áp cải thiện. Qua giai đoạn nguy kịch, 2 bệnh nhân này được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu. Những hình ảnh cùng clip ghi lại sự việc khiến số đông không khỏi thán phục với sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của các bác sĩ. Cả ê-kíp đã giành giật sự sống lại cho 2 nam công nhân.

Sự phối hợp nhanh chóng và chính xác của đội ngũ y bác sĩ. (Nguồn: Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình)



