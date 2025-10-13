2 con của Tổ trưởng bảo vệ an ninh hy sinh trong lũ dữ sẽ được phụ nữ công an tỉnh Thái Nguyên đỡ đầu

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Hoàng Thị Tám - Trưởng Văn phòng Công ty DatVietVAC tại Hà Nội; lãnh đạo, cán bộ Ban Phụ nữ CAND; lãnh đạo Phòng Công tác chính trị và Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Thành – Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự xóm Xuân Hà 1 (xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Thay mặt đoàn công tác Thiếu tướng Ngô Hoài Thu đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của đồng chí Phan Văn Thành; chia sẻ với những mất mát lớn lao của gia đình, động viên vợ đồng chí giữ gìn sức khỏe, vững vàng vượt qua khó khăn để nuôi dạy các con khôn lớn. Đồng thời khích lệ các cháu chăm ngoan, học giỏi, noi gương cha để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình đồng chí Thành. Trong chuyến thăm hỏi, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chỉ đạo Công an xã Thành Công thường xuyên quan tâm, chăm lo giúp đỡ gia đình đồng chí Thành. Trưởng Ban Phụ nữ CAND cũng đã chỉ đạo Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên đỡ đầu 2 con đồng chí Thành giúp các con có thêm chỗ dựa tinh thần vượt qua mất mát, vươn lên trong học tập.



Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Công an trao hỗ trợ 10 triệu đồng và Công an xã hỗ trợ vợ con đồng chí Thành 5 triệu đồng.

Hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm, cũng như sự tri ân sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, phụ nữ CAND nói riêng đối với những cán bộ đã tận tụy vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống nhân dân.