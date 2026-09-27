2 con của Quách Ngọc Ngoan: Con trai bảnh bao chiều cao hơn 1,8m, con gái mơ ước được đóng phim cùng bố

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết 2 con chính là nguồn động lực lớn lao giúp anh vực dậy sau biến cố.

Quách Ngọc Ngoan (sinh năm 1986) là nam diễn viên, người mẫu được nhiều người biết đến, quê Cà Mau. Anh bước vào showbiz từ nghề người mẫu và từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008.

Sau đó, Quách Ngọc Ngoan chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu qua nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó có Nguyễn Du trong "Long thành cầm giả ca" và vua Lý Công Uẩn trong "Khát vọng Thăng Long".

Sau một thời gian vắng bóng vì những biến cố trong cuộc sống, nam diễn viên đang dần trở lại với màn ảnh qua một số dự án điện ảnh mới như "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu", "Báu vật trời cho" và "Trại buôn người".

Quách Ngọc Ngoan đang trở lại màn ảnh với một số dự án như "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu", "Báu vật trời cho" và "Trại buôn người".

Quách Ngọc Ngoan có 2 con sau 2 cuộc hôn nhân đó là Quách Thiên Quân, 14 tuổi và Quách Thanh Nhã, 7 tuổi. Trong bài phỏng vấn mới đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết 2 con chính là nguồn động lực lớn lao giúp anh vực dậy sau biến cố.

Con trai đầu lòng của Quách Ngọc Ngoan là Quách Thiên Quân, tên thân mật là Cà Pháo, là con trai đầu lòng của anh và diễn viên Lê Phương. Sinh năm 2012, cậu bé hiện 14 tuổi và gây chú ý với chiều cao hơn 1,8 m.

Con trai Quách Ngọc Ngoan cao lớn, điển trai ở tuổi 14.

Sau khi bố mẹ chia tay, Thiên Quân sống cùng mẹ và cha dượng Phạm Trung Kiên. Cậu được nhận xét ngoan ngoãn, chăm chỉ và có nhiều sở thích năng động như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bên cạnh niềm yêu thích đàn hát.

Thiên Quân cũng từng chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho Cristiano Ronaldo. Ở tuổi thiếu niên, con trai Quách Ngọc Ngoan ngày càng trưởng thành và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong khi đó, Quách Thanh Nhã, tên ở nhà là Sumi, là con gái của Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel. Sinh năm 2020, cô bé hiện khoảng 7 tuổi và được nhận xét là lanh lợi, đáng yêu, dạn dĩ.

Bé Sumi Thanh Nhã được nhận xét càng lớn càng đáng yêu.

Sumi từng gây chú ý với chiều cao nổi bật ngay từ khi còn nhỏ, được cho là thừa hưởng nhiều nét từ gia đình. Cô bé sống cùng mẹ và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bố. Thời gian gần đây, Sumi xuất hiện cùng Quách Ngọc Ngoan trong một số dịp, cho thấy sự gắn bó giữa hai bố con.

Cô bé cũng có sở thích riêng và từng hào hứng nhờ bố đưa đi gặp thần tượng Phương Mỹ Chi. Quách Ngọc Ngoan chia sẻ con gái rất thích xem phim bố đóng. Không những thế, con gái mơ ước được đi đóng phim cùng bố khi có cơ hội.

Quách Ngọc Ngoan và con gái Sumi Thanh Nhã trong sự kiện quảng bá phim gần đây.

Cô bé Sumi Thanh Nhã đã từng xuất hiện cùng bố trong các sự kiện quảng bá phim. Trên trang cá nhân, doanh nhân Phượng Chanel - vợ cũ Quách Ngọc Ngoan cũng chia sẻ: "Bé Sumi thích nhất là được ba dắt tay đi khắp nơi. Về khoe suốt".

Sau khi Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel chia tay, bé Sumi (tên thật là Quách Trương Thanh Nhã, sinh năm 2019) theo mẹ ra Hà Nội sinh sống. Trong những dịp nghỉ hè hoặc lễ Tết, cô bé được gia đình tạo điều kiện đưa vào Nam để về Cà Mau thăm bố và gia đình bên nội.