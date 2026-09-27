HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

2 con của Quách Ngọc Ngoan: Con trai bảnh bao chiều cao hơn 1,8m, con gái mơ ước được đóng phim cùng bố

Vân Chi
|

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết 2 con chính là nguồn động lực lớn lao giúp anh vực dậy sau biến cố.

- Ảnh 1.

Quách Ngọc Ngoan (sinh năm 1986) là nam diễn viên, người mẫu được nhiều người biết đến, quê Cà Mau. Anh bước vào showbiz từ nghề người mẫu và từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008.

Sau đó, Quách Ngọc Ngoan chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu qua nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó có Nguyễn Du trong "Long thành cầm giả ca" và vua Lý Công Uẩn trong "Khát vọng Thăng Long".

Sau một thời gian vắng bóng vì những biến cố trong cuộc sống, nam diễn viên đang dần trở lại với màn ảnh qua một số dự án điện ảnh mới như "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu", "Báu vật trời cho" và "Trại buôn người".

- Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan đang trở lại màn ảnh với một số dự án như "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu", "Báu vật trời cho" và "Trại buôn người".

Quách Ngọc Ngoan có 2 con sau 2 cuộc hôn nhân đó là Quách Thiên Quân, 14 tuổi và Quách Thanh Nhã, 7 tuổi. Trong bài phỏng vấn mới đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết 2 con chính là nguồn động lực lớn lao giúp anh vực dậy sau biến cố.

Con trai đầu lòng của Quách Ngọc Ngoan là Quách Thiên Quân, tên thân mật là Cà Pháo, là con trai đầu lòng của anh và diễn viên Lê Phương. Sinh năm 2012, cậu bé hiện 14 tuổi và gây chú ý với chiều cao hơn 1,8 m.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Con trai Quách Ngọc Ngoan cao lớn, điển trai ở tuổi 14.

Sau khi bố mẹ chia tay, Thiên Quân sống cùng mẹ và cha dượng Phạm Trung Kiên. Cậu được nhận xét ngoan ngoãn, chăm chỉ và có nhiều sở thích năng động như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bên cạnh niềm yêu thích đàn hát.

Thiên Quân cũng từng chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho Cristiano Ronaldo. Ở tuổi thiếu niên, con trai Quách Ngọc Ngoan ngày càng trưởng thành và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong khi đó, Quách Thanh Nhã, tên ở nhà là Sumi, là con gái của Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel. Sinh năm 2020, cô bé hiện khoảng 7 tuổi và được nhận xét là lanh lợi, đáng yêu, dạn dĩ.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Bé Sumi Thanh Nhã được nhận xét càng lớn càng đáng yêu.

Sumi từng gây chú ý với chiều cao nổi bật ngay từ khi còn nhỏ, được cho là thừa hưởng nhiều nét từ gia đình. Cô bé sống cùng mẹ và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bố. Thời gian gần đây, Sumi xuất hiện cùng Quách Ngọc Ngoan trong một số dịp, cho thấy sự gắn bó giữa hai bố con.

Cô bé cũng có sở thích riêng và từng hào hứng nhờ bố đưa đi gặp thần tượng Phương Mỹ Chi. Quách Ngọc Ngoan chia sẻ con gái rất thích xem phim bố đóng. Không những thế, con gái mơ ước được đi đóng phim cùng bố khi có cơ hội.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Quách Ngọc Ngoan và con gái Sumi Thanh Nhã trong sự kiện quảng bá phim gần đây.

Cô bé Sumi Thanh Nhã đã từng xuất hiện cùng bố trong các sự kiện quảng bá phim. Trên trang cá nhân, doanh nhân Phượng Chanel - vợ cũ Quách Ngọc Ngoan cũng chia sẻ: "Bé Sumi thích nhất là được ba dắt tay đi khắp nơi. Về khoe suốt".

Sau khi Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel chia tay, bé Sumi (tên thật là Quách Trương Thanh Nhã, sinh năm 2019) theo mẹ ra Hà Nội sinh sống. Trong những dịp nghỉ hè hoặc lễ Tết, cô bé được gia đình tạo điều kiện đưa vào Nam để về Cà Mau thăm bố và gia đình bên nội.

Diễn viên Lệ Hằng chia sẻ quá khứ sai lầm, vợ "người kia" tìm đến tận trường, U55 có việc mới
Tags

Quách Ngọc Ngoan

cà mau

phượng chanel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại