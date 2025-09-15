2 chiếc VinFast Limo Green đi nhiều nhất Việt Nam: Chạy hàng nghìn km, độ lại gần như toàn bộ, xuyên Việt 9 ngày không biết mệt

Cuối tuần qua, cộng đồng Anh Em Mê Xe cùng Otofun và VinClub đã tổ chức buổi offline giao lưu và lái thử mẫu xe điện Limo Green. Đây có thể xem là cơ hội hiếm có cho nhiều người được trải nghiệm Limo Green. Đặc biệt, Anh Em Mê Xe còn mang tới sự kiện hai chiếc xe Limo Green chạy nhiều nhất và được độ nhiều nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Buổi offline kết hợp lái thử xe do cộng đồng Anh Em Mê Xe tổ chức thu hút đông đảo sự tham gia của các thành viên.

Trong đó, chiếc xe thuộc sở hữu của Anh Em Mê Xe và một chiếc khác thuộc Dubai Care đều đã chạy hàng nghìn km, được cho là 2 chiếc chạy nhiều nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm này. Đồng thời, cũng là 2 chiếc Limo Green được độ lại gần như toàn bộ so với nguyên bản.

Anh Nguyễn Đức Duy, chủ nhân chiếc xe Limo Green đi nhiều nhất Việt Nam chia sẻ những thông tin, kiến thức xoay quanh mẫu MPV điện.

Chủ xưởng độ Dubai Care, đồng thời là người đã có chuyến xuyên Việt 9 ngày cùng chiếc Limo Green, anh Nguyễn Đức Duy, chia sẻ: “Limo Green là một mẫu xe MPV điện giúp tôi có thể thoả sức sáng tạo và thử nghiệm được nhiều điều mới mẻ. Sau chuyến đi này, một từ mà tôi dành cho Limo Green là tối ưu. Từ hệ thống khung gầm, hệ thống lái tới hệ thống treo đều đã được hoàn thiện. Nhờ đó, tôi cho rằng Limo Green cho cảm giác tốt nhất trong toàn bộ dải sản phảm của hãng. Lỗi duy nhất chúng tôi ghi nhận được đến từ sự chủ quan, còn lại đều bền bỉ và an toàn. Hàng ghế thứ hai trên Limo Green cũng là một điểm cộng, thoải mái hơn so với VF 6 và VF 7, tôi có thể ngủ thoải mái và sâu giấc.”

Buổi offline cũng có sự xuất hiện của a Hào, chuyên gia đến từ VinFast và anh Lê Mạnh Linh (Admin cộng đồng Anh Em Mê Xe) để chia sẻ và giải đáp các thắc mắc xung quanh Limo Green như: quãng đường đi thực tế, các chính sách hỗ trợ, kinh nghiệm độ xe,...

Nhiều khách hàng tham gia lái thử Limo Green.

Hoạt động lái thử Limo Green cũng thu hút nhiều khách hàng. Nhiều người chia sẻ rằng sự tò mò ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho bất ngờ. Chiếc MPV điện cho cảm giác vận hành khá chắc, không ồn, tăng tốc mượt và đặc biệt là cabin rộng, thoải mái hơn những gì tưởng tượng.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như hệ thống điều hòa làm mát nhanh hay ghế ngồi bố trí hợp lý cũng góp phần ghi điểm. Một số người nhận xét, với đặc trưng yên tĩnh của động cơ điện, Limo Green tạo sự khác biệt rõ rệt khi ngồi lâu so với MPV dùng động cơ xăng.

Điểm thú vị là hoạt động không chỉ xoay quanh việc cầm lái. Nhiều thành viên tranh thủ “soi” từng chi tiết trong nội thất, hỏi han về quá trình vận hành thực tế của hai chiếc xe đã chạy nhiều nhất này, từ chi phí sạc cho tới độ hao mòn linh kiện. Những trao đổi trực diện như vậy mang lại giá trị lớn, khi người tham dự được nghe kinh nghiệm thực tế, thay vì chỉ dựa vào thông tin quảng cáo hay những thông số trên giấy tờ.

Ban tổ chức cho biết, việc đưa hai chiếc xe đặc biệt này cho người dùng trải nghiệm nằm trong định hướng tăng cường các hoạt động offline của cộng đồng Anh em Mê Xe. Những buổi lái thử như thế này không chỉ giúp người tham gia tiếp cận xe một cách thực tế hơn, mà còn tạo cơ hội để cộng đồng gặp gỡ, kết nối và chia sẻ.

Từ thành công này, Anh Em Mê Xe cho biết trong thời gian tới sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động tương tự. Không chỉ dừng ở những mẫu xe mới mẻ như Limo Green, cộng đồng sẽ hướng tới nhiều dòng xe phổ thông hơn, những mẫu đang được đông đảo người dùng quan tâm. Các buổi lái thử ở quy mô cộng đồng, gần gũi và cởi mở, vì thế, sẽ là lựa chọn phù hợp để bất kỳ ai, từ người đã có kinh nghiệm đến người đang cân nhắc mua xe, đều có cơ hội trực tiếp cầm lái và kiểm chứng.

Anh Em Mê Xe được thành lập bởi những người trẻ có chung niềm đam mê với xe. Chỉ sau một thời gian ngắn, cộng đồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng chục nghìn thành viên yêu xe trên khắp cả nước.

Ngoài các hoạt động trực tuyến sôi nổi, những buổi offline chính là “chất keo” gắn kết cộng đồng. Với định hướng đẩy mạnh các hoạt động offline trong thời gian tới, cộng đồng này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho những người yêu xe, góp phần lan tỏa tinh thần đam mê đến nhiều hơn nữa những thành viên mới.