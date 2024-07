2 "chị đại" bắt tay cùng Hương Giang - Dược sĩ Tiến: Không có drama nhất, chỉ có drama hơn!

Khuấy đảo MXH thời gian qua chính là drama của Hoàng Thùy và "bộ sậu" BGK Miss Universe Vietnam 2024 gồm Hương Giang - Dược sĩ Tiến và Thanh Hằng. Xuất phát từ một status ẩn ý về chuyện bị chèn ép, Hoàng Thùy dấy lên nhiều bàn luận cho dân mạng về những người được cho là chèn ép cô. Cho đến khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang lần lượt lên tiếng thì lùm xùm càng thêm rầm rộ.

Theo đó, Dược sĩ Tiến cho biết anh là người từ chối Hoàng Thùy ngồi vào vị trí giám khảo. Sau đó Hương Giang cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp và cho rằng để làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 cần sự chấp thuận của tất cả các giám khảo còn lại và phải là người chuyên nghiệp, giải quyết mọi chuyện nội bộ chứ không phải kéo ồn ào trên MXH.

Để đáp trả, Hoàng Thùy liên tiếp tung những phần mới trong chuỗi drama. Nàng hậu gọi thẳng tên Dược sĩ Tiến và Hương Giang ở phần 2, sau đó hé lộ "trùm cuối" là Thanh Hằng ở phần 4. Theo ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Hoàng Thùy đăng tải, một tài khoản được cho là của Dược sĩ Tiến cho biết Hoàng Thùy có thể làm huấn luyện viên catwalk hoặc giám khảo phần thi phụ, chứ không thể ngồi chấm chính cùng TH - được cho là Thanh Hằng. Gay cấn hơn là trong tin nhắn của tài khoản được che tên, nội dung ghi rõ "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn...).



Drama của Hoàng Thùy và "bộ sậu" Miss Universe Vietnam 2024 gây xôn xao công chúng thời gian qua

Trước khi bị nhắc tên, nhiều cư dân mạng đã réo gọi Thanh Hằng vào drama này. Nguyên nhân là do Hoàng Thùy đã ẩn ý trong việc sử dụng hash tag #MyNhanKe ở các bài đăng drama. Cư dân mạng suy đoán Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang nhắc đến cụm từ Mỹ Nhân Kế và đây là tên bộ phim điện ảnh mà Thanh Hằng đóng vai chính. Sau khi bị Hoàng Thùy tố thẳng tên, làn sóng của cư dân mạng hướng về phía Thanh Hằng càng trở nên dữ dội.



Một bộ phận netizen hướng mũi dùi về phía nữ siêu mẫu, trong đó bao gồm những ý kiến tiêu cực, hoặc "đào" lại những drama cũ để công kích Thanh Hằng. Cho đến tối 17/7, Đứng trước làn sóng phản ứng dữ dội, Thanh Hằng không có động thái đáp trả trực tiếp, mà gây chú ý bằng một story ẩn ý trên trang cá nhân.

Cụ thể, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Mr.V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố tối qua. Sau tất cả những màn "quậy phá" kém sang của cô người mẫu đàn em, người mà chủ tịch Miss Universe Vietnam cần ngồi vào vị trí giám khảo vẫn luôn là Thanh Hằng. Cách phản ứng nhẹ nhàng, không đụng chạm và đầy sức nặng của Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Thanh Hằng và lời đáp trả đầy sức nặng giữa drama của Hoàng Thùy

Dù đã có màn đáp trả khôn khéo nhưng không thể phủ nhận việc đồng ý ngồi vào ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 mang tới thị phi cho Thanh Hằng. Đây không phải lần đầu Thanh Hằng vướng drama khi bắt tay cùng Dược sĩ Tiến và Hương Giang.

Trước đó, Thanh Hằng cũng từng tham gia The New Mentor - show cũng do Hương Giang và Dược sĩ Tiến làm NSX. Việc chấp nhận ngồi vào vị trí huấn luyện viên trong một show thực tế chính là chấp nhận những rủi ro về việc tranh cãi. Dù theo Dược sĩ Tiến, để nhận được cái gật đầu của Thanh Hằng ở The New Mentor thì một trong những điều kiện kèm theo chính là tạo nên sân chơi công tâm, không drama chiêu trò. Tuy nhiên nhìn lại những diễn biến của The New Mentor, drama vẫn ngập tràn và Thanh Hằng cũng không ít lần rơi vào những câu chuyện bàn tán trên mạng xã hội. Và đến Miss Universe Vietnam 2024, Thanh Hằng tiếp tục dính drama. Hơn cả thời điểm tham gia The New Mentor, luồng ý kiến trái chiều hướng về Thanh Hằng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Quay trở lại thời điểm Dược sĩ Tiến lên tiếng sau bài đăng của Hoàng Thùy, NSX Miss Universe Vietnam 2024 cho biết việc anh chia sẻ thẳng thắn là để bảo vệ những người không liên quan. Tuy nhiên cho đến lúc này, những phát ngôn và cách giải quyết của Dược sĩ Tiến khiến cho drama thêm rầm rộ. Nhiều người cho rằng nếu ban đầu nội bộ Miss Universe Vietnam thống nhất chung thì đã không xảy ra lùm xùm như hiện tại.

Nữ siêu mẫu đến nay không đả động về ồn ào mà vẫn xuất hiện chấm thi Sơ khảo vô cùng chuyên nghiệp

Không quá khi nói Hương Giang và Dược sĩ Tiến là "cặp bài trùng" kích nổ drama ở showbiz. Thanh Hằng không phải là "chị đại" duy nhất vướng phải drama khi làm việc chung với Dược sĩ Tiến - Hương Giang, trước đó chính là Hồ Ngọc Hà. Còn nhớ trong tập 4 của chương trình The New Mentor 2023, sau khi bị loại liên tiếp 2 thí sinh, Hồ Ngọc Hà đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang. Hồ Ngọc Hà cho rằng Hương Giang chơi chiêu khi cố tình đưa các thí sinh tốt vào phòng loại, NSX cũng đi sai với tiêu chí đề ra ban đầu. Cái kết của tập 4 chính là việc Hồ Ngọc Hà kéo học trò ra về.

Khắp các diễn đàn MXH khi ấy, netizen liên tục tạo meme hoặc đưa ra nhiều thuyết âm mưu về cơn thịnh nộ của Hồ Ngọc Hà với Hương Giang. Hồ Ngọc Hà chia sẻ nguyên nhân bức xúc là vì không hài lòng với kết quả cũng như muốn lên tiếng bảo vệ các thí sinh trong chương trình. Hương Giang cũng không kém cạnh khi có bài đăng đầy ẩn ý "Quyết định của Giang thì mọi người hãy tôn trọng đi", "dám chơi thì dám chịu". Không những vậy, những tin đồn ngoài lề về màn drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang cũng được lan truyền.

Sau cùng của drama này, Hồ Ngọc Hà tiếp tục với chương trình đến tập cuối, mối quan hệ với Hương Giang - Dược sĩ Tiến cũng được cho là không sứt mẻ như những lời đồn thổi rầm rộ trên mạng xã hội. Kết thúc chương trình, ai về nhà nấy, vui vui vẻ vẻ và chỉ có người xem là mệt mỏi bàn tán về drama mà thôi. Còn chương trình The New Mentor 2023 cũng vì thế mà được nhiều người nhắc đến hơn, trở thành gameshow hot trong năm - điều mà NSX nào như Hương Giang hay Dược sĩ Tiến cũng mong muốn.

Hồ Ngọc Hà cũng từng vướng drama đùng đùng với Hương Giang và Dược sĩ Tiến

Nếu chỉ 1-2 lần không nói, nhưng với tần suất không chừa drama ở bất cứ show nào như Hương Giang và Dược sĩ Tiến thì phải nên xem lại. Tạo độ uy tín, chuyên nghiệp cho chương trình là trách nhiệm của NSX. Và để cho chương trình trở nên kém sang và lúc nào cũng vướng phải drama mệt mỏi thì đó cũng là lỗi của NSX. Việc tạo sự chú ý cho show là điều không ai cấm cản, nhưng nhìn vào mớ drama tiêu cực từ show này đến show khác của Dược sĩ Tiến và Hương Giang, làm ảnh hưởng đến người trong cuộc, công chúng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.