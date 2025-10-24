2 “bom sex” xứ Hàn bỗng lao vào chửi bới nhau ngay giữa buổi ghi hình

Chiều 23/10, tờ Newsis đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Yewon (cựu thành viên Jewelry) vừa xuất hiện trên kênh YouTube The Roots Channel và ẩn ý nhắc lại về vụ ồn ào cãi lộn với đàn chị Lee Tae Im cách đây 10 năm. Cựu thành viên Jewelry cho biết mình được tiên đoán sẽ chết trẻ sau khi nổi tiếng trong 1 lần đi xem bói. Và cũng theo lời Yewon, scandal chấn động năm đó đã khiến nữ ca sĩ mất đi danh tiếng, nhờ vậy cô mới... sống được tới ngày hôm nay.

Ngay sau khi những chia sẻ mới đây của Yewon trở nên viral, truyền thông xứ Hàn đã “đào xới” lại vụ bê bối thái độ cách đây đúng 10 năm liên quan tới cựu thành viên Jewelry và nữ diễn viên Lee Tae Im. Còn nhớ vụ việc nổ ra khi 2 nữ nghệ sĩ tham gia ghi hình cho chương trình Tutoring Across Generations (đài MBC). Yewon đã nổ “phát súng” khai mào cuộc chiến bằng việc ăn nói trống không, vô lễ với đàn chị họ Lee. Vì cảm thấy mình không được tôn trọng nên Lee Tae Im đã lao vào chửi mắng hậu bối té tát bằng những ngôn từ nhạy cảm, nặng nề. Đáng chú ý, ánh mắt “hình viên đạn” Yewon dành cho đàn chị hơn 3 tuổi đã được ống kính máy quay ghi lại 1 cách trọn vẹn và bị phát tán khắp mạng xã hội.

Biểu cảm lồi lõm của Yewon khi gây hấn với Lee Tae Im từng trở thành chủ đề gây bàn tán tại Hàn Quốc trong suốt thời gian dài

Mối quan hệ căng thẳng giữa Yewon (bên trái) và Lee Tae Im khiến báo chí xứ kim chi tốn nhiều giấy mực

Bên cạnh đó, 1 phần cuộc trò chuyện giữa Lee Tae Im - Yewon cũng bị rò rỉ lên mạng, giúp khán giả có cái nhìn cận cảnh về bầu không khí căng thẳng vào thời điểm 2 “bom sex” cãi nhau ngay giữa buổi ghi hình.

Yewon: Nước lạnh lắm phải không chị? Lee Tae Im: Ừ, lạnh lắm đó, em thử xuống nước mà xem. Yewon: Không! Lee Tae Im: Em không muốn xuống à? Em muốn người khác xuống dưới đó. Còn em thì chỉ đứng đó xem thôi hả? Yewon: Không, không. Lee Tae Im: Em đang nói trống không với chị đó hả? Yewon: Không, không. Lee Tae Im: Cô thấy tôi trông giống người dễ bị bắt nạt lắm phải không? Yewon: Tại vì lạnh thôi. Ủa chị không thích em à? Lee Tae Im: Sao cô lại nhìn tôi như thế? Yewon: Sao vậy ạ? Lee Tae Im: Cô không thể nhìn thẳng được đúng không? Nhân viên (vội xen vào): Ủa ủa? Có chuyện gì vậy? Lee Tae Im: Đúng là *** **** mà... Nhân viên: Chị Tae Im, sao chị lại như thế? Lee Tae Im: Nó (Yewon) đang nói chuyện trống không với tôi, *** **** này nghĩ nó là ai kia chứ? Nhân viên: Thôi nào, tốt nhất là chị nên tránh đi 1 lúc. Lee Tae Im (mắng Yewon): Nếu không muốn ăn đòn thì nhìn cho nó đàng hoàng vào. Sự thật cô vẫn đang là người nổi tiếng đấy. Cô sẽ vĩnh viễn... Yewon: Kẻ **** này (Lee Tae Im) đúng là bị điên thật rồi.

2 “bom sex” cãi lộn đùng đùng khi tham gia ghi hình cho 1 show của đài MBC cách đây đúng 1 thập kỷ

Sau ồn ào chấn động, hình ảnh của cả Yewon lẫn Lee Tae Im đều bị ảnh hưởng nặng nề trong mắt công chúng. Yewon dần trở nên mờ nhạt theo thời gian, bị khán giả lãng quên và chìm nghỉm giữa chốn Kbiz đầy cạnh tranh từ lúc nào không hay. Trong khi đó, Lee Tae Im tiếp tục tham gia diễn xuất trong vài bộ phim rồi đột ngột thông báo giải nghệ hồi năm 2018.

Yewon sinh năm 1989, được thêm vào đội hình nhóm nhạc Jewelry từ năm 2011 và tiếp tục hoạt động cùng nhóm cho tới khi tan rã. Bên cạnh ca hát, nữ idol còn góp mặt trong 1 số bộ phim như Miss Korea, Hotel King... Ngay trước khi dính bê bối thái độ, cô từng gây chú ý khi được ghép cặp với Henry (cựu thành viên Super Junior-M) trong show truyền hình ăn khách We Got Married. Trong khi đó, Lee Tae Im sinh năm 1986, từng được biết đến qua màn xuất hiện trong các phim truyền hình như The Lady in Dignity, Empress Cheonchu...

Lee Tae Im sở hữu vòng 1 khủng, gây ấn tượng mạnh nhờ thân hình bốc lửa