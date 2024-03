Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 4/34, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo hàng nghìn người dân tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại Campuchia lừa đảo hàng nghìn người dân tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ 50 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao gây nhiều hệ lụy tiêu cực đối với xã hội và bức xúc dư luận thời gian qua.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Kết quả đấu tranh chuyên án còn thể hiện công tác hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa Công an đơn vị, địa phương với lực lượng chức năng, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo công dân Việt Nam

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố có liên quan đã phá thành công chuyên án đấu tranh với băng nhóm đối tượng người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước.

Theo đó, các đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty nước ngoài được tổ chức thành 03 tuyến gồm D1, D2, D3. D1 là các đối tượng sẽ đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho những người dân theo danh sách đã soạn sẵn thông báo tới “con mồi” việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội.

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Nghệ An

Khi bị hại đã tin tưởng vào kịch bản, các đối tượng D1 sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2. D2 là những đối tượng xưng là Đại úy A - Cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an (hoặc đơn vị khác phù hợp), thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân của ông/bà đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội... (phù hợp với nội dung cuộc gọi của D1), yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại.

Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu bị hại khai báo hiện dùng tài khoản ngân hàng gì, các tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) hiện có để cơ quan chức năng xác minh, nếu không phải bị hại tiếp tay cho tội phạm sẽ trả lại.

Sau khi bị hại cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu…các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây), D3 yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại.

Tiếp đó, các đối tượng D3 yêu cầu bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.

Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, hàng ngày trong cuộc họp các đối tượng chia sẻ kinh nghiệm lừa đảo, những cách nói chuyện, câu nói, từ ngữ nói với bị hại để đạt hiệu quả cao hơn.

Tang vật chuyên án thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ 4 giờ 30 đến 8 giờ ngày 6/2, cơ quan công an đã phá thành công chuyên án, đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Ngoài Tăng Quảng Vinh (đối tượng cầm đầu đường dây), 31 đối tượng còn lại bị Cơ quan Công an bắt giữ có 3 đối tượng trú tại TP.HCM gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1992); Lê Tuấn (sinh năm 1996) và Phạm Thanh Hậu (sinh năm 1996) cùng 2 đối tượng trú tại các tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa gồm: Lê Văn Tâm (sinh năm 1998), trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận và Lê Tiến Tùng (sinh năm 1991), trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Tại Nghệ An, liên quan tới đường dây trên, Cơ quan Công an đã bắt giữ 26 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: 15 đối tượng trú tại huyện Yên Thành; 7 đối tượng trú tại huyện Con Cuông; 03 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu; 1 đối tượng trú tại huyện Tân Kỳ.